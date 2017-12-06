Termal tesislere yılbaşı talebi

Termal turizmin önde gelen yerlerinden Yalova , Kütahya ve Balıkesir 'deki tesisler, yılbaşı tatili için yapılan rezervasyonlarla şimdiden dolmaya başladı. Termal Belediye Başkanı ve Yalova Turizm Birliği Başkanı (YATUB) İsmail Atik, AA muhabirine, hafta sonuyla birleştiği için 3 gün olacak yılbaşı tatiline yönelik bugünden rezervasyonların başladığını söyledi. Yoğun talebin bölgedeki turizmcilerin yüzünü güldürdüğünü dile getiren Atik, "Öyle tahmin ediyoruz ki 3 günlük tatili ilçemiz dolu geçirecek. Şu anda doluluk oranı yüzde 50'ye yaklaştı. Özellikle turizm işletme belgeli tesislerin rezervasyonlarında önemli miktarda artış var. Tabi yılbaşına 20 günden fazla bir süre var. Son bir hafta kala yüzde 100 doluluğa ulaşmış oluruz." dedi.

Asıl yoğunluk bir hafta kala

Yılbaşında genelde yurt içinden turist beklediklerini vurgulayan Atik, bir kısım da Ortadoğu'dan konuklarının olacağını söyledi. Edremit Körfezi Turizm İşletmeleri Derneği (EKTİD) Başkanı Yahya Yavuz, bölgelerindeki termal tesislerin devre mülkler dahil 3 bin yatak kapasitesine sahip olduğunu ifade etti. 15 Kasım'dan itibaren yılbaşı rezervasyonlarının başladığını ancak asıl yoğunluğun bir hafta kala yaşanacağını dile getiren Yavuz, şunları kaydetti: "Şu anda doluluk oranları yüzde 40-50 civarında ancak yılbaşına bir hafta kala tüm termal tesislerimizin dolacağına inanıyorum. Yılbaşı tatili, termal turizmcilere can suyu olacak. Kış sezonunda 2-3 gün de olsa yaşanacak yoğunluk işletmecilerimize rahat bir nefes aldıracak. 3 günlük yılbaşı tatilinde yüzde 100 doluluk oranıyla hizmet veririz diye düşünüyoruz."

Şifa için Kütahya

Kütahya'da 2 bin 500 yatak kapasitesiyle hizmet veren merkez ile Simav, Emet ve Tavşanlı ilçelerindeki termal otellerde de rezervasyonlar başladı. Simav'da, belediye meclisi kararıyla termal tesislerde fiyat indirimine gidilirken, Emet'teki otellerde şimdiden doluluğun yüksek orana ulaştığı öğrenildi. İl genelindeki otel oda fiyatları, gecelik 50, 250 lira arasında değişiyor. 5 yıldızlı Emet Termal Otel'in Müdürü Ramazan Sezer, Emet'in şifalı kaplıca suları dolayısıyla Türkiye 'nin önemli termal sağlık merkezlerinden olduğunu anlatarak yurt içinden ve yurt dışından her yıl binlece kişinin şifa bulmak için ilçeye geldiğini söyledi.

Havaların soğumasıyla termale ilgi arttı

Kış sezonu ve yaklaşan yılbaşı nedeniyle otele rezervasyonların başladığını aktaran Sezer, "Havaların soğuması termal otellere ilgiyi artırdı. Yılbaşında geçen yıl olduğu gibi yüzde 100 doluluk oranını yakalayabiliriz." dedi. Yoncalı Termal Turizm Merkezi'nde faaliyet gösteren bir otelin işletme müdürü Ahmet Erdem de kış sezonu ve yaklaşan yılbaşı nedeniyle doluluk oranının giderek arttığını belirterek, "Yoncalı'daki kaplıca sularında mineral oranının yüksek olmasından dolayı sağlık için büyük faydaları var. Otelimiz, diğer kaplıca merkezlerine göre hem şifa arayanlar hem de tatil yapmak isteyenler için iyi bir tercih olabiliyor. Yılbaşı için etkinliklerin planlamasını yaptık. Yeni yıla doğru doluluk oranlarımızın ivme kazanacağını düşünüyoruz. " ifadesini kullandı.