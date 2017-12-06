Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 11:31 TSİ- Eğitim

Nar Montessori Kreş’te sağlıklı beslenme projesi

Kocaeli’nin ilk ve tek butik montessori okulu olan Nar Montessori Kreş, her hafta projeler gerçekleştirerek çocukların hem genel kültür hem de vizyonlarının gelişmesi anlamında destekliyor.

Çok küçük yaşlardan itibaren masallar yerine gerçek bilgi ile çocukların tanıştırılması gerektiğini belirten Nar Montessori kurucuları Selin Aydın, Neslihan Altınsoy ve Seda Saroğlu Taşer, “çocuklara bilgi doğru ve yalın bir şekilde anlatıldığı taktirde dünyayı ve döngüyü çok dağa hızlı öğrendiklerini okulumuzda beş yıldır her an gözlemliyoruz” şeklinde belirtti. Nar Montessori Kreş farkı ile dünya , yeryüzü, ülkeler ve kültürler, insan gibi bir çok konunun ele alındığı projeyi eşsiz bir sunumla çocuklara sunmaya devam ediyor... Geçtiğimiz hafta sağlıklı beslenme projesi gerçekleştiren kurum besin piramidi ile çocuklara en çok ve en az tüketilmesi gereken gıdalar hakkında bilgiler verdi. Çocuklar dokunarak, görerek, tadarak ve koklayarak gerçek besinlerle tanıştı. Sağlıklı beslenme konusuna Nar Montessori Kreş mutfağında da çok dikkat ediliyor. Sütler günlük tüketiliyor, yoğurt mayalanıyor, köy yumurtası kullanılıyor. Yaz aylarında tıpkı evlerimizde yaptığımız gibi tarhanalar, reçeller, bezelye, barbunya ve domates sosları hazırlanıyor. Geçtiğimiz hafta konu sağlıklı beslenme olunca okul aşçısı Nermin Karabulut’ta projenin parçası oldu ve çocuklara o gün menüde bulunan brokoli çorbasının tarifini verdi.

Bugün 11:31 TSİ - Eğitim

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Ufka yolculuğun tanıtımı yapıldı mask
Ufka yolculuğun tanıtımı yapıldı
Bilgi Küpü Koleji’nde engelsiz konferans mask
Bilgi Küpü Koleji’nde engelsiz konferans
Nar Montessori Kreş’te sağlıklı beslenme projesi mask
Nar Montessori Kreş’te sağlıklı beslenme projesi
“Sağlıklı Yaşama Kulaç Atalım” projesi devam ediyor mask
“Sağlıklı Yaşama Kulaç Atalım” projesi devam ediyor
KOÜ’de öğrencilere iş güvenliği eğitimi mask
KOÜ’de öğrencilere iş güvenliği eğitimi
Sağlık Hizmetleri MYO'ya 2 ödül birden mask
Sağlık Hizmetleri MYO'ya 2 ödül birden
Kar erken geliyor! mask
Kar erken geliyor!
SP'li Baş'a İYİ Parti'den teklif mask
SP'li Baş'a İYİ Parti'den teklif
Gencallar kapandı! mask
Gencallar kapandı!
Pala İbo'yu kaybettik! mask
Pala İbo'yu kaybettik!
Derince Araştırma’ya yeni başhekim mask
Derince Araştırma’ya yeni başhekim
Cenaze yakınlarını isyan ettiren görüntü! mask
Cenaze yakınlarını isyan ettiren görüntü!
BEĞEN 21 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR