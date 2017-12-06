Nar Montessori Kreş’te sağlıklı beslenme projesi

Çok küçük yaşlardan itibaren masallar yerine gerçek bilgi ile çocukların tanıştırılması gerektiğini belirten Nar Montessori kurucuları Selin Aydın, Neslihan Altınsoy ve Seda Saroğlu Taşer, “çocuklara bilgi doğru ve yalın bir şekilde anlatıldığı taktirde dünyayı ve döngüyü çok dağa hızlı öğrendiklerini okulumuzda beş yıldır her an gözlemliyoruz” şeklinde belirtti. Nar Montessori Kreş farkı ile dünya , yeryüzü, ülkeler ve kültürler, insan gibi bir çok konunun ele alındığı projeyi eşsiz bir sunumla çocuklara sunmaya devam ediyor... Geçtiğimiz hafta sağlıklı beslenme projesi gerçekleştiren kurum besin piramidi ile çocuklara en çok ve en az tüketilmesi gereken gıdalar hakkında bilgiler verdi. Çocuklar dokunarak, görerek, tadarak ve koklayarak gerçek besinlerle tanıştı. Sağlıklı beslenme konusuna Nar Montessori Kreş mutfağında da çok dikkat ediliyor. Sütler günlük tüketiliyor, yoğurt mayalanıyor, köy yumurtası kullanılıyor. Yaz aylarında tıpkı evlerimizde yaptığımız gibi tarhanalar, reçeller, bezelye, barbunya ve domates sosları hazırlanıyor. Geçtiğimiz hafta konu sağlıklı beslenme olunca okul aşçısı Nermin Karabulut’ta projenin parçası oldu ve çocuklara o gün menüde bulunan brokoli çorbasının tarifini verdi.