Genç Erkekler voleybol da başladı

Okullar Arası Genç Erkekler Voleybol İl Birinciliği heyecanı, Hasan Gemici Spor Salonu ’nda yaşandı. İlk maçlar oynandı. Bugün de Hasan Gemic’de 4 ve Gebze ’de 3 maç var
HASAN GEMİCİDE DÖRT MAÇ OYNANDI
5 grupta 17 lise takımının mücadele ettiği Okullar Arası A Genç Erkekler Voleybol İl Birinciliği Grup maçları önceki gün Hasan Gemici Spor Salonu’nda dört maçla başladı. A Grubunda şampiyonluk mücadelesi veren 19 Mayıs Anadolu Lisesi, rakibi Yahya kaptan Anadolu Lisesi karşısında ilk sette zorlandı ama 25-23 kazandı. Takım, ikinci seti de 25-21 kazanıp, 2-0 galip geldi. İkinci maçta A Grubunda zirve mücadelesi veren Gölcük Çakabey Anadolu Lisesi, rakibi Yarımca Anadolu Lisesi karşısında 45 dakika süren mücadele sonrasında ilk seti 25-10 ve ikinci seti 25-20 önde bitirip, maçı da 2-0 kazandı. Günün üçüncü maçında B Grubunda şampiyonluk mücadelesi veren Cahit Elginkan Anadolu Lisesi, rakibi Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi karşısında 38. dakika süren mücadele sonrasında ilk seti 25-8 ve ikinci seti 25-15 kazanarak 2-0 galip geldi. Günün son maçında A Grubunda şampiyonluk mücadelesi veren Mimar Sinan Anadolu Lisesi, rakibi Kartepe Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi karşısında 44 dakika süren mücadele sonrasında 2-0 galip geldi. Okullar Arası Genç Erkekler Voleybol İl Birinciliğinde bugün Hasan Gemici’de 4, Gebze Spor Salonu’nda 3 maç oynanacak.
19 MAYIS ANADOLU LİSESİ: 2 YAHYA KAPTAN ANADOLU LİSESİ: 0
SALON: Hasan Gemici
HAKEMLER: Yasin Yıldız ***, Hilmi Tosun ***
19 MAYIS ANADOLU LİSESİ: Umut Albayrak ****, Doğukan Çelik ***, Burak Yıldız ***, Yunus Emre Çokgüler ****, Muhammet Katar ***, Zülfücan Güncü *** Libero Muhammet Emin Sevimli *** (Ömer Macit ***, Umut Çelik ***)
YAHYA KAPTAN ANADOLU LİSESİ: Cihat Kayabay **, Furkan Yavuz ***, Mert Bayraktar **, Libero Kerem Serim **, Ömer Faruk Çepil ***, Doğan Fırat Koç *** (Şabancan Yiğit **, Ümit Baha Binar **, Ahmet Recep Yakupoğlu **, Halim Kağan Ölek ***, Yusuf Özman **, İbrahim Arda Başar **, Ümit Can Üçüncü ***)
SETLER: 25-23, 25-21
SÜRE: 32 dk, 28 dk Toplam 60 dk
GÖLCÜK ÇAKABEY ANADOLU LİSESİ: 2 YARIMCA ANADOLU LİSESİ:0
SALON: Hasan Gemici
HAKEMLER: Furkan Atalı ***, Süha Küçüközler ***
GÖLCÜK ÇAKABEY ANADOLU LİSESİ: Ali Berke Yalçın ***, Eray Yılmaz ***, Cevdet Baha Bayramoğlu ***, Mert Torun ***, Bilal Şen ***, Emre Kaya *** Libero Bekir Mavigöz *** (Recep Yazıcı ***, Ömer Ayıkol ***, Emre Ağtaş ***)
YARIMCA ANADOLU LİSESİ: Emirhan Coşkun ***, Utku Meral **, Emir Yusuf Acar **, Mehmet Batuhan Bulut **, Mustafa Genç *** ( Batuhan Genç **, Ergün Özorhan **)
SETLER: 25-10, 25-20
SÜRE: 20 dk, 25 dk Toplam dk 45
CAHİT ELGİNKAN ANADOLU LİSESİ: 2 YILDIRIM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ: 0
SALON: Hasan Gemici
HAKEMLER: Kamil Gözütok ***, Öztürk Buluş ***
AHİT ELGİNKAN ANADOLU LİSESİ: Ahmet Yavuz Kocaman ***, Yücehan Demir ***, Mustafa Enes Aykanat ***, Yiğitcan Şentürk ***, Nihat Çiftçi ***, Hazar Aydoğmuş *** Libero Can Arslan *** (Ahmet Başaran **, Ersin Mızra Sarı **, İbrahim Mecu ****, Akın Han Yılmaz ***, Ozan Genç ***)
YILDIRIM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ: Bartın Batuhan Yavuz **, Sercan Subaş ***, Şükrü Hülür **, Taha Düzgün ***,Yakup Enes Gürbüz **, Kaan can Sapmaz ** (Muhammet Eren Sat ***, Abdurrahman Durusu **)
SETLER: 25-8, 25-15
SÜRE:18 dk, 20 dk Toplam 38 dk
MİMAR SİNAN ANADOLU LİSESİ: 2 KARTEPE HAYRETTİN GÜRSOY SPOR LİSESİ: 0
SALON: Hasan Gemici
HAKEMLER: Hilmi Tosun ***, Yasin Yıldız ***
MİMAR SİNAN ANADOLU LİSESİ: Mustafa Eroğlu ***, Diyar Özdemir ***, Cemal Kaan Dönmez ***, Cemal Can Atalı ***, Anılcan Obay ***, Bünyamin Kalkan ***, Libero Melih Mert Yalçın *** (Furkan Baştürk **, Bahadır Örkün ***, Umutcan Açıklık **, Ferhat Gültekin ***)
KARTEPE HAYRETTİN GÜRSOY SPOR LİSESİ: Doğan çiftçi ***, Eraycan Özen **, Emrullah Sulak **, Yıldıray Bayraklı **, Yusuf Keçeli **, Yankı Sidar Yalçın *** (Barış Emre Koçbay **, Tayyip Burhan Duru **, Berke Fındık ***, İsmet İnce **, İsmail Korkmaz **)
SETLER: 25-9, 25-12
SÜRE: 20 dk, 24 dk Toplam 44 dk
GÜNÜN PROGRAMI (PERŞEMBE)
HASAN GEMİCİ SPOR SALONU
10.00 CAHİT ELGİNKAN AL- KOCAELİ HAYRETTİN GÜRSOY SL
11.15 YILDIRIM MTAL-MİMAR SİNAN AL
12.30 19 MAYİS AL-GÖLCÜK ÇAKABEY AL
13.45 YAHYA KAPTAN AL-YARİMCA AL.
GEBZE SPOR SALONU
10.00 GEBZE ANİBAL AL-TÜRK EĞİTİM VAKFI ÖZEL İNANÇ TÜRKEŞ LİSESİ
11.15 ŞEHİT İLHAN KÜÇÜKSOLAK AL-GEBZE SÜLEYMAN DEMİREL AL
12.30 MARSHALL BOYA MTAL- ERTUĞRUL KURDOĞLU AL
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz