İYİ Parti'de 6 ilçe başkanı belli oldu

İYİ Parti 'de teşkilatlanma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Kocaeli İl Başkanlığına atanan Serdar Kaman, 6 ilçe başkanının belli olduğunu söyledi. "Kartepe, Kandıra , Karamürsel, Körfez, Gebze ve Darıca ’da ilçe başkanlarımız belli oldu” diyen Kaman, "Adaylarımızla ilgili geniş çaplı araştırmalar yapıyoruz. Geçmişlerine bakıyoruz, basında çıkan haberlerini inceliyoruz. Konsensüs sağlayan adaylarımız belirlendi. Birkaç ilçede son noktaya kadar geldik. Gölcük ’te Derya Çavdar bize teklif edilen isimler arasında ama kesinlikle bu bizim adayımızdır diyemem. İzmit ilçe başkanımızın da kadın olması yönünde bir arzum var. Fakat daha netleşmedi. Cuma gününe kadar tüm ilçeler netleşir” ifadelerini kullandı.