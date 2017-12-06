İYİ Parti 'de teşkilatlanma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Kocaeli İl Başkanlığına atanan Serdar Kaman, 6 ilçe başkanının belli olduğunu söyledi. "Kartepe, Kandıra , Karamürsel, Körfez, Gebze ve Darıca ’da ilçe başkanlarımız belli oldu” diyen Kaman, "Adaylarımızla ilgili geniş çaplı araştırmalar yapıyoruz. Geçmişlerine bakıyoruz, basında çıkan haberlerini inceliyoruz. Konsensüs sağlayan adaylarımız belirlendi. Birkaç ilçede son noktaya kadar geldik. Gölcük ’te Derya Çavdar bize teklif edilen isimler arasında ama kesinlikle bu bizim adayımızdır diyemem. İzmit ilçe başkanımızın da kadın olması yönünde bir arzum var. Fakat daha netleşmedi. Cuma gününe kadar tüm ilçeler netleşir” ifadelerini kullandı.
Bugün 11:42 TSİ- Siyaset
İYİ Parti'de 6 ilçe başkanı belli oldu
İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman, 6 ilçe başkanının belli olduğunu söyledi.
Bugün 11:42 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz