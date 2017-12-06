Kocaeli'de kapalı yollarda kar temizliği

Kocaeli ’de yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı kent genelinde etkisini hissettiriyor. Büyükşehir Ulaşım Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler gece yarısından sabaha kadar etkisini sürdüren kar yağışına anında müdahale ederek yolları açık tuttular. An itibariyle kapalı köy yolu bulunmuyor. Umuttepe bölgesinde tuzlama ve küreme için hazır bekleyen ekiplerin bir kısmı da Kartepe bölgesinde çalışma yürütüyor. Kar yağışına göre ekipler aralıklarla yol açma çalışmalarını sürdürüyorlar.

KÜREME VE TUZLAMA YAPACAK

Meteoroloji verilerine göre bu geceden itibaren yoğun bir şekilde kendini hissettirmesi beklenen soğuk havaya karşı yolların kapanmaması, yollarda kayma ve buzlanmanın oluşmaması için kar küreme ve tuzlama yapacak ekipler teyakkuz halinde. Vatandaşların yollarda sıkıntı yaşamamaları için toplu taşıma araçlarını kullanmaları konusunda da Büyükşehir yetkilileri uyarıda bulundu.

YOLLAR KONTROL ALTINDA

Kocaeli Üniversite Kampüsü, Santral, Kuruçeşme Irak Konutları, Arızlı TOKİ Konutları, Kartepe Otel Yolu, Başiskele Baraj Yolu, Gölcük İhsaniye, Karamürsel Karapınar, Derince İshakçılar ve Gebze Pelitli şantiyelerinde ekipler hazır olarak bekliyor. Ulaşım Dairesi ekipleri, buzlanmayı önlemek için tuz, solüsyon ve kar küreme araçlarını hazır tutuyor. Yoğun kar yağışında Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar, İtfaiye, Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler de yolların açılması için destek sağlayacak. Ekipler gece ve gündüz olmak üzere yolların sürekli açık kalmasını sağlayacak.

410 PERSONEL GÖREV YAPACAK

İlçelerde 73 farklı ana artere konuşlandırılarak 24 saat hizmet verecek olan karla mücadele ekipleri kentin tüm noktalarına kısa sürede ulaşabilmesi için 410 personelle görev yapacak. 183 Adet Araç (2 Adet Kar Rotatifi, 29 adet Kar küreme kamyonu, 8 adet kar küreme kamyoneti, 22 adet grayder, 17 adet kanal kazıyıcı, yükleyici, 12 adet Loder, 14 Adet Ekskavatör, 2 adet kar robotu, 2 adet bobcat, 3 adet çekici trayler, 15 adet tuzlama kamyonu, 1 adet vinç, 14 adet pikap, 5 adet akaryakıt tankeri, 37 adet kar bıçaklı traktör) karla mücadelede kullanılacak.