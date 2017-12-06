Hülagü'den "kar"lı twet

Kocaeli Üniversitesi merkez kampüsü olan Umuttepe yine karı en erken gören gören noktalardan birisi... Yerleşkeye gelen öğrenciler için kar artık bir sürpriz değil. Yılın bu mevsiminde karla kaplanan Umuttepe'nin soğuğu dillere destandır. KOÜ Rektörü Saadettin Hülagü de sosyal medyayı aktif kullanmasıyla öğrenciler tarafından oldukça sevilen bir rektör. Her attığı twet haber olan Hülagü bu kez gündemine kar yağışını ve kapanan yolları aldı. Twetinde "Umuttepe’de yılın ilk kar yağışı çevrede farklı güzellikler oluşturdu.KBB tüm ekiplerine @ilhanbayram_ yol çalışmaları için teşekkür ediyorum.Bu kışta yollarımız her türlü hava muhalefetine rağmen açık kalacağına inanıyoruz." ifadelerine yer veren Hülagü, Büyükşehir Belediyesi yetkilerine mesaj gönderdi.