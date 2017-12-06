Başiskele’de icra kurulu belirlendi

AKP Başiskele İlçe teşkilatında icra kurulu belli oldu . 26 Kasım tarihinde gerçekleştirilen kongrede mevcut Başkan Şahin Talus coşkulu bir kongre sonucunda yeniden başkanlık görevine gelmişti. Kongrenin ardından 30 Kasım’da da Talus ve yönetimi adliyeye gelerek mazbatasını almıştı. AKP Başiskele Teşkilatı bu sefer de icra kurulunu oluşturarak kamuoyuna duyurdu.

İŞTE AKP BAŞİSKELE’NİN İCRA KURULU

İlçe Başkanı: Şahin Talus

Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı: Mustafa Koral

Teşkilat Başkanı: Cemal Öztürk

Seçim İşleri Bakanı: Emre Arık

Tanıtım ve Medya Başkanı: Sinan Erol

Sosyal Politikalar Başkanı: Yakup Zenbil

Yerel Yönetimler Başkanı: MuratEşdoğan

Ekonomi İşler Başkanı: İbrahim Karaaslan

Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı: Süleyman Özkaraaslan

Mali ve İdari İşler Başkanı: Şakir Özkaraaslan

İlçe Sekreteri: Feride Ay