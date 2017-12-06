Başiskele’de icra kurulu belirlendi

AKP Başiskele İlçe teşkilatında icra kurulu belli oldu . 26 Kasım tarihinde gerçekleştirilen kongrede mevcut Başkan Şahin Talus coşkulu bir kongre sonucunda yeniden başkanlık görevine gelmişti. Kongrenin ardından 30 Kasım’da da Talus ve yönetimi adliyeye gelerek mazbatasını almıştı. AKP Başiskele Teşkilatı bu sefer de icra kurulunu oluşturarak kamuoyuna duyurdu.
İŞTE AKP BAŞİSKELE’NİN İCRA KURULU
İlçe Başkanı: Şahin Talus
Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı: Mustafa Koral
Teşkilat Başkanı: Cemal Öztürk
Seçim İşleri Bakanı: Emre Arık
Tanıtım ve Medya Başkanı: Sinan Erol
Sosyal Politikalar Başkanı: Yakup Zenbil
Yerel Yönetimler Başkanı: MuratEşdoğan
Ekonomi İşler Başkanı: İbrahim Karaaslan
Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı: Süleyman Özkaraaslan
Mali ve İdari İşler Başkanı: Şakir Özkaraaslan
İlçe Sekreteri: Feride Ay
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz