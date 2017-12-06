Derince Viyadüğü tanıtıldı

İzmit , Derince ve Körfez arasındaki ulaşımı daha kısa ve güvenli hale getirmek adına yapılan Derince Viyadüğü’nün tanıtımı dün Esentepe Çınarlı mahallesi’nde gerçekleştirildi. Düzenlenen tanıtım programına Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ’nun yanı sıra Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, Genel sekreter İlhan Bayram ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.
GÖNÜLLERİ YOLLARLA BAĞLIYORUZ
Tanıtım toplantısında açılış konuşmasını yapan Derince belediye başkanı Ali Haydar Bulut, “8 ay önce bu projenin temelini atmıştık. Daha önceden söz vermiştik. 20 kilometrelik yolun tamamlanmış olması, vatandaşlarımıza verdiğimiz sözlerin tutulmasından dolayı mutluyuz. Bu projeye destek verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Gönülleri yollarla bağlıyoruz. Artık İzmit’e daha yakınız. Yol medeniyettir. Bu viyadüğün özelliği altından otoyol bağlantı projemiz de var. Viyadük hayırlı olsun” dedi.
YOL VÜCUTTAKİ DAMARLARA BENZER
Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Bu eserler hepimizin. Babamızın malı değil, biz emanetçiyiz. Yol, insan vücudundaki damarlara benzer. Damarlar ne kadar sağlıklıysa kalpten gelen kanı rahat bir şekilde ulaştırıyorsa o kadar sağlıklı olur. Damarlar tıkanırsa hayat durur. Yol da aynı şekilde. Günümüzde araç sayısı her geçen gün artıyor. Onun için yeni yollar büyük kavşaklar yapamazsak istediğimiz yere ulaşamayız. Bunu toplu taşımada da yapacağız. Ocak ayında Gebze ’de metro bölgesinin temelini atacağız. 2023’te Gebze’de metroya bineceğiz” diye konuştu.
TRAMVAYI DERİNCE’YE DE GETİRECEĞİZ
Tramvayı önümüzdeki süreçlerde Derince’ye kadar da ulaştıracağız diyen Karaosmanoğlu, “Derince’de metroya da başlayacağız. 2023 Körfez’den başlayıp Derince, İzmit ve Kartepe’ye kadar yerin altında tünel ile metro ulaşımı yapacağız. Gebze tarafını kendi bütçemiz ile yapacağız. Belki borçlanacağız ama bir kere yapılacak. Her yıl 50 bin nüfusumuz artıyor: 3 yılda bir Kocaeli ’de nüfus anlamında bir Derince kuruluyor. Geleceği planlamamız gerekiyor. Eskiden bu yolları Başbakanlar açardı ama artık yetişemiyorlar. E5’te yoğunluk olduğu zaman vatandaşlarımız buraya kolaylıkla ulaşacak. Yollar medeniyettir” şeklinde konuştu. Karaosmanoğlu konuşmasının ardından protokol ile birlikte viyadüğü gezdi.
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Yorumlar
(1 )
Muharrem Çakmak - Sevgili Kocaeli Büyükşehir Bld.Başkani yol medeniyettir.Evet size katılıyorum.Ancak iyi ve güzel yol, insanların rahatça gidip geldikleri yol medeniyettir.Sevgili Başkan yolunuz Kefken e düşerse kendi makam aracınız ile değil sıradan bir binek araç veya hafif ticari tipi araç ile KEFKEN den yayla pınarı, Koçun köyü ve Potlar mahallesine kadar o beton yoldan gidermisiniz.Ozellikle sizden köylüler adına ve kendi adıma rica ediyorum.Bu yol hakikaten medeniyet mi ? yoksa eziyetmi?
Sevgili Başkan bütün araçların ön takımları bozuluyor,yolcu minibüsleri zaman zaman bu yol bozuk diye tercih etmiyorlar.Eger bu yol medeniyetse ben size katılmıyorum.Doguda duble yollar yapılır iken bu yolun beton olarak kalmasından siz memnun musunuz.Bu yolu kullanan köylüler memnun değil.Belki yakın zamanda sizdende memnun olmayabilirler... Selâm ve saygıyla.İYİ günler.
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