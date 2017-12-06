Derince Viyadüğü tanıtıldı

İzmit , Derince ve Körfez arasındaki ulaşımı daha kısa ve güvenli hale getirmek adına yapılan Derince Viyadüğü’nün tanıtımı dün Esentepe Çınarlı mahallesi’nde gerçekleştirildi. Düzenlenen tanıtım programına Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ’nun yanı sıra Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, Genel sekreter İlhan Bayram ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

GÖNÜLLERİ YOLLARLA BAĞLIYORUZ

Tanıtım toplantısında açılış konuşmasını yapan Derince belediye başkanı Ali Haydar Bulut, “8 ay önce bu projenin temelini atmıştık. Daha önceden söz vermiştik. 20 kilometrelik yolun tamamlanmış olması, vatandaşlarımıza verdiğimiz sözlerin tutulmasından dolayı mutluyuz. Bu projeye destek verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Gönülleri yollarla bağlıyoruz. Artık İzmit’e daha yakınız. Yol medeniyettir. Bu viyadüğün özelliği altından otoyol bağlantı projemiz de var. Viyadük hayırlı olsun” dedi.

YOL VÜCUTTAKİ DAMARLARA BENZER

Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Bu eserler hepimizin. Babamızın malı değil, biz emanetçiyiz. Yol, insan vücudundaki damarlara benzer. Damarlar ne kadar sağlıklıysa kalpten gelen kanı rahat bir şekilde ulaştırıyorsa o kadar sağlıklı olur. Damarlar tıkanırsa hayat durur. Yol da aynı şekilde. Günümüzde araç sayısı her geçen gün artıyor. Onun için yeni yollar büyük kavşaklar yapamazsak istediğimiz yere ulaşamayız. Bunu toplu taşımada da yapacağız. Ocak ayında Gebze ’de metro bölgesinin temelini atacağız. 2023’te Gebze’de metroya bineceğiz” diye konuştu.

TRAMVAYI DERİNCE’YE DE GETİRECEĞİZ

Tramvayı önümüzdeki süreçlerde Derince’ye kadar da ulaştıracağız diyen Karaosmanoğlu, “Derince’de metroya da başlayacağız. 2023 Körfez’den başlayıp Derince, İzmit ve Kartepe’ye kadar yerin altında tünel ile metro ulaşımı yapacağız. Gebze tarafını kendi bütçemiz ile yapacağız. Belki borçlanacağız ama bir kere yapılacak. Her yıl 50 bin nüfusumuz artıyor: 3 yılda bir Kocaeli ’de nüfus anlamında bir Derince kuruluyor. Geleceği planlamamız gerekiyor. Eskiden bu yolları Başbakanlar açardı ama artık yetişemiyorlar. E5’te yoğunluk olduğu zaman vatandaşlarımız buraya kolaylıkla ulaşacak. Yollar medeniyettir” şeklinde konuştu. Karaosmanoğlu konuşmasının ardından protokol ile birlikte viyadüğü gezdi.