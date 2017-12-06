Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 12:26 TSİ- Gündem

Derince Viyadüğü tanıtıldı

İzmit, Derince ve Körfez arasındaki ulaşımı daha kısa ve güvenli hale getirmek adına yapılan Derince Viyadüğü’nün tanıtım programında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Geleceği planlamamız gerekiyor. Eskiden bu yolları Başbakanlar açardı ama artık açılışlara yetişemiyorlar” dedi.

İzmit , Derince ve Körfez arasındaki ulaşımı daha kısa ve güvenli hale getirmek adına yapılan Derince Viyadüğü’nün tanıtımı dün Esentepe Çınarlı mahallesi’nde gerçekleştirildi. Düzenlenen tanıtım programına Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ’nun yanı sıra Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, Genel sekreter İlhan Bayram ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

GÖNÜLLERİ YOLLARLA BAĞLIYORUZ

Tanıtım toplantısında açılış konuşmasını yapan Derince belediye başkanı Ali Haydar Bulut, “8 ay önce bu projenin temelini atmıştık. Daha önceden söz vermiştik. 20 kilometrelik yolun tamamlanmış olması, vatandaşlarımıza verdiğimiz sözlerin tutulmasından dolayı mutluyuz. Bu projeye destek verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Gönülleri yollarla bağlıyoruz. Artık İzmit’e daha yakınız. Yol medeniyettir. Bu viyadüğün özelliği altından otoyol bağlantı projemiz de var. Viyadük hayırlı olsun” dedi.

YOL VÜCUTTAKİ DAMARLARA BENZER

Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Bu eserler hepimizin. Babamızın malı değil, biz emanetçiyiz. Yol, insan vücudundaki damarlara benzer. Damarlar ne kadar sağlıklıysa kalpten gelen kanı rahat bir şekilde ulaştırıyorsa o kadar sağlıklı olur. Damarlar tıkanırsa hayat durur. Yol da aynı şekilde. Günümüzde araç sayısı her geçen gün artıyor. Onun için yeni yollar büyük kavşaklar yapamazsak istediğimiz yere ulaşamayız. Bunu toplu taşımada da yapacağız. Ocak ayında Gebze ’de metro bölgesinin temelini atacağız. 2023’te Gebze’de metroya bineceğiz” diye konuştu.

TRAMVAYI DERİNCE’YE DE GETİRECEĞİZ

Tramvayı önümüzdeki süreçlerde Derince’ye kadar da ulaştıracağız diyen Karaosmanoğlu, “Derince’de metroya da başlayacağız. 2023 Körfez’den başlayıp Derince, İzmit ve Kartepe’ye kadar yerin altında tünel ile metro ulaşımı yapacağız. Gebze tarafını kendi bütçemiz ile yapacağız. Belki borçlanacağız ama bir kere yapılacak. Her yıl 50 bin nüfusumuz artıyor: 3 yılda bir Kocaeli ’de nüfus anlamında bir Derince kuruluyor. Geleceği planlamamız gerekiyor. Eskiden bu yolları Başbakanlar açardı ama artık yetişemiyorlar. E5’te yoğunluk olduğu zaman vatandaşlarımız buraya kolaylıkla ulaşacak. Yollar medeniyettir” şeklinde konuştu. Karaosmanoğlu konuşmasının ardından protokol ile birlikte viyadüğü gezdi.

Bugün 12:26 TSİ - Gündem

Muhabir Selin Becer

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(1)
01

Muharrem Çakmak - Sevgili Kocaeli Büyükşehir Bld.Başkani yol medeniyettir.Evet size katılıyorum.Ancak iyi ve güzel yol, insanların rahatça gidip geldikleri yol medeniyettir.Sevgili Başkan yolunuz Kefken e düşerse kendi makam aracınız ile değil sıradan bir binek araç veya hafif ticari tipi araç ile KEFKEN den yayla pınarı, Koçun köyü ve Potlar mahallesine kadar o beton yoldan gidermisiniz.Ozellikle sizden köylüler adına ve kendi adıma rica ediyorum.Bu yol hakikaten medeniyet mi ? yoksa eziyetmi?

Sevgili Başkan bütün araçların ön takımları bozuluyor,yolcu minibüsleri zaman zaman bu yol bozuk diye tercih etmiyorlar.Eger bu yol medeniyetse ben size katılmıyorum.Doguda duble yollar yapılır iken bu yolun beton olarak kalmasından siz memnun musunuz.Bu yolu kullanan köylüler memnun değil.Belki yakın zamanda sizdende memnun olmayabilirler... Selâm ve saygıyla.İYİ günler.

Yanıtla . 0Beğen 06 Aralık 13:36

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Aralık ayı meclis toplantısı gerçekleşti mask
Aralık ayı meclis toplantısı gerçekleşti
Üzülmez’den CHP’ye yanıt mask
Üzülmez’den CHP’ye yanıt
Hakkaniye köy okulu "Permolit" ile boyandı mask
Hakkaniye köy okulu "Permolit" ile boyandı
AGD’den Trump’a tepki mask
AGD’den Trump’a tepki
9 saat elektrikler kesilecek! mask
9 saat elektrikler kesilecek!
Bekçi olmak isteyenler dikkat: Bugün son! mask
Bekçi olmak isteyenler dikkat: Bugün son!
Kar erken geliyor! mask
Kar erken geliyor!
SP'li Baş'a İYİ Parti'den teklif mask
SP'li Baş'a İYİ Parti'den teklif
Gencallar kapandı! mask
Gencallar kapandı!
Pala İbo'yu kaybettik! mask
Pala İbo'yu kaybettik!
Derince Araştırma’ya yeni başhekim mask
Derince Araştırma’ya yeni başhekim
Cenaze yakınlarını isyan ettiren görüntü! mask
Cenaze yakınlarını isyan ettiren görüntü!
BEĞEN 21 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR