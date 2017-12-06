Genç Erkekler gollü başladı

Soğuk hava ve karla karışık yağmur altındaki maçlarda öğrenci- futbolcular zor şartlarda mücadele etil, ama lig bol gollü maçlarla başladı

KAĞITÇI’DA 2 MAÇ OYNANDI

Önceki gün start alan 6 grupta 23 lise takımının mücadele ettiği A Genç Erkekler Futbol İl Birinciliği Grup maçları nefes kesen mücadeleler sahne oldu. A Grubunda şampiyonluk mücadelesi veren İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, rakibi İzmit Lisesi karşısında zorlanmasına rağmen maçı 3-2 kazandı. İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne üç puan getiren golleri Emre 29. dakikada ve Muhammet 50 ve 66. dakikada penaltıdan kaydetti. A Grubunda şampiyonluk mücadelesi veren İzmit Namık Kemal Anadolu Lisesi ise rakibi Şehit Öğretmen Ergin Komut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi karşısında 4-1 kazandı. İzmit Namık Kemal Anadolu Lisesi’ne üç puanı getiren golleri Alper 25. ve 61. dakikalarda penaltıdan ve Emirhan 30. ve 68. dakikada kaydetti. Bugün grupta ikinci maçlar beş statta 10 maçla devam edecek.

İZMİT MTAL: 3 İZMİT LİSESİ: 2

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı

HAKEMLER: Mehmet Özel ***, Mehmet Zipak ***, İbrahim Ethem Çapar ***

İZMİT MTAL:M. Fatih ***, Berat ** (Burak **), Uğur ***, Doğukan ***, İsa ***, Onur Emirhan ** (Enes Çalışkan **), Muhammet ***, K. Onur ** (Yasin **), Emre ***, Enes Bulsu *** (Oğuzhan **), Talha ** (Murat **)

İZMİT LİSESİ: Talip **, Abdülsamet ***, Kadir Murat ***, Cemal ** (Emir **), Mehmet ***, Özkan ** (Ahmet **), Enes ***, Bilal ***, Ömer Gündoğmuş **, Serhat ** (Ömer Arıcan **), Batuhan **

GOLLER: Emre dk 29, Muhammet dk 50 ve 66 (PNT) (İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi), Kadir Murat dk 8, Batuhan dk 32 (İzmit Lisesi)

NOT: Batuhan dk 52 Penaltı kaçırdı.

İZMİT NAMIK KEMAL AL: 4 ŞEHİT ÖĞRETMEN ERGİN KOMUT MTAL: 1

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı

HAKEMLER: Mehmet Zipak ***, Mehmet Özel ***, İbrahim Ethem Çapar ***

İZMİT NAMIK KEMAL AL: Zafer ***, Ümit ***, İbrahim ***, Atakan ***, Yusufcan ***, Gökmen ***, Alper ****, Emirhan ****, Ümit Bacıer ***, Yunus *** (Ümit **), Berkay ***, Sinan ***

ŞEHİT ÖĞRETMEN ERGİN KOMUT MTAL:Furkan **, Ertuğrul **, Doğan **, Yusuf ** (Yusuf Kahveci **), Murat Gökbudak **, Murat Hazer ***, Arifcan ***, İbrahim ** (Oğuz **), Muhammet ** (Mutlu **), Enes **, Yusuf İslam ** (Özkan **)

GOLLER: Alper dk 25 ve 61 (PNT), Emirhan dk 30 ve 68 (İzmit Namık Kemal Anadolu Lisesi), Arifcan dk 28 (Şehit Öğretmen Engin Komut MTAL)

NOT: Murat Gökbudak dk 35 penaltı kaçırdı.

GÜNÜN PROGRAMI (PERŞEMBE)

ŞEKERPINAR STADI

10.00 GEBZE SÜLEYMAN DEMİREL AL-ŞEHİT DAVUT ALİ KARADAĞ MTAL

11.30 GEBZE STFA MTAL-DENİZYILDIZLARI MTAL

MEHMET ALİ KAĞITÇI STADI

10.00 İZMİT MTAL-ŞEHİT ÖĞRETMEN ERGİN KOMUT MTAL

11.30 İZMİT LİSESİ-İZMİT NAMIK KEMAL AL

DERİNCE STADI

10.00 ORUÇ REİS AL-ERİNCE NECİP FAZIL A.

11.30 HEREKE AL- ÖZEL ÜNİTEM TEMEL LİSESİ

KAVAKLI STADI

10.00 GÖLCÜK ADNAN MENDERES AİHL- KARŞIYAKA TÜPRAŞ MTAL

11.30 BARBAROS HAYRETTİN AL-GÖLCÜK MTAL

ARSLANBEY STADI

10.00 YILDIZ ENTEGRE MTAL- HAYRETTİN GÜRSOY SPOR LİSESİ

11.30 ÖZEL KOTO MTAL-MAŞUKİYE AL.