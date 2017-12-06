Kavaklı, Gebze, Arslanbey’de de gol yağmuru

Arslanbey Stadında oynanan D Grubu’nda şampiyonluk mücadelesi veren Kartepe Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi rakibi Kartepe MTAL karşısında maçı 3-1 kazandı. E Grubu’nda kıran kırana geçen maçta Maşukiye Anadolu Lisesi rakibi, Kartepe Anadolu Lisesi’ni 4-3 yendi.

KAVAKLI STADI’NDA DA İKİ MAÇ VARDI

Gölcük Kavaklı’da oynanan günün ilk maçında, C Grubunda şampiyonluk mücadelesi veren Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi, zorlanmasına rağmen rakibi Gölcük Adnan Menderes Anadolu İmam Hatip Anadolu Lisesi karşısında Uğur’un 24. dakikada attığı golle 1-0 kazandı. Günün ikinci maçında Gölcük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, başarılı oyun sonrasında rakibi Karşıya Tüpraş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi karşısında üç puanı üç golle kazandı.

GEBZE STFA MTAL FARK ATTI

Şekerpınar’da oynanan Okullar Arası Genç Erkekler Futbol İl Birinciliği F Grubu’nun iki maçında da heyecan vardı. Şampiyonluk mücadelesi veren Gebze STFA Mesleki veTeknik Anadolu Lisesi başarılı oyun sonrasında rakibi Gebze Süleyman Demirel Anadolu Lisesi’ni 4-1 yendi. Günün ikinci maçında Darıca Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi rakibi Şehit Davut Ali Karadağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni 3-1 yendi. Derince Stadı’nda oynanan maçta B Grubunda şampiyonluk mücadelesi veren Körfez Oruç Reis Anadolu Lisesi ve Derince Necip Fazıl Anadolu Lisesi, rakiplerini yenip üç puan almayı başardı.

GÖLCÜK ADNAN MENDERES İMAM HATİP LİSESİ: 0BARBAROS HAYRETTİN ANADOLU LİSESİ: 1

STAT: Kavaklı

HAKEMLER: Emir Selman Eroğlu ***, Alperen Karaçengel ***, Ertuğrul Yıldırım **

GÖLCÜK ADNAN MENDERES İMAM HATİP LİSESİ: Kadir **, Emirhan Güven ** (Muhammet **) , Yusuf Pektaş **, Emirhan Bayram **, Berat Kartal **, Muhammet Emin **, Berat **, Muhammet Tapan ** (Miraç **), Yavuz Selim **, İbrahim Osman **

BARBAROS HAYRETTİN ANADOLU LİSESİ: Berkan ***, Enes ***, Ahmet ***, Mertcan ** (Atakan **), Salih ** (Nazımcan **), Uğur ***, Yusuf ** (Burakcan **), Engin ** (Alparslan **), İsmail ** (Emirhan Olmuş **), Numan ***, Osman ***

GOLLER: Uğur Dk.24 (Barbaros Hayrettin A.L)

GÖLCÜK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ: 3KARŞIYAKA TÜPRAŞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ: 1

STAT: Kavaklı

HAKEMLER: Alperen Karaçenge ***, Emir Selman Eroğlu ***, Ertuğrul Yıldırım ***

GÖLCÜK MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ: Özgür ***, Abdullah ***, Sami ***, Ahmet ***, Nebi ***, Enes ***, Yakup ***, Ömer Faruk ***, İbrahim ***, Muhammet ***, Semih ***

KARŞIYAKA TÜPRAŞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ:Coşkun **, Ömerhan **, Abdulsamet ***, M.Emin **, Yunus **, Talha ***, Fatih **, Tayfun **, Alper **, Emirhan ***, Furkan **

GOLLER: Ömer Faruk Dk. 5 ve 25 (PNT), Sami Dk.20, Emirhan Dk 31