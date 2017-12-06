Oto hırsızlık çetesi çökertildi

İstanbul Pendik ilçesinde 1 Ekim 2017 günü F.P isimli müşteki ile Kartal ilçesinde 1 Kasım 2017 günü Y.K. isimli müştekinin araçlarını çaldıktan sonra motor ve şase numaralarını silerek sattıkları tespit edilen 5 kişilik oto hırsızlık çetesi polis ekipleri tarafından takibe alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında araçların satıldığı vatandaşlara ulaşan polis ekipleri, çalınan araçların motor ve şase numaralarının değiştirildiğini kriminal laboratuarda yaptıkları inceleme ile tespit etti. Polis ekipleri takibe alınan şüphelilere yönelik Körfez ilçesinde operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Y.E.A. (31), E.K. (30), M.B. (33) ve H.G. (18) isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Dosya kapsamında bir kişinin ise arandığı öğrenilirken Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.