İstanbul Pendik ilçesinde 1 Ekim 2017 günü F.P isimli müşteki ile Kartal ilçesinde 1 Kasım 2017 günü Y.K. isimli müştekinin araçlarını çaldıktan sonra motor ve şase numaralarını silerek sattıkları tespit edilen 5 kişilik oto hırsızlık çetesi polis ekipleri tarafından takibe alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında araçların satıldığı vatandaşlara ulaşan polis ekipleri, çalınan araçların motor ve şase numaralarının değiştirildiğini kriminal laboratuarda yaptıkları inceleme ile tespit etti. Polis ekipleri takibe alınan şüphelilere yönelik Körfez ilçesinde operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Y.E.A. (31), E.K. (30), M.B. (33) ve H.G. (18) isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Dosya kapsamında bir kişinin ise arandığı öğrenilirken Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Bugün 13:14 TSİ- Asayiş
Oto hırsızlık çetesi çökertildi
İstanbul Kartal ve Pendik’te çaldıkları otomobilleri motor ve şase numaralarını değiştirerek sattıkları tespit edilen 5 kişilik oto hırsızlık çetesi Kocaeli polisi tarafından Körfez ilçesinde düzenlenen operasyonla çökertildi.
Bugün 13:14 TSİ - Asayiş
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorumlar
(1 )
Ziya Yiğit - Ne olacak...?? Bir zamanlar Adapazarı/ Karapürçek den gelip otomobilimi çalmışlardı...Seneler sonra yakalandılar..Polisin bana bursa merkezde çapraz sorgusunu unutmayacağım..Sahibi olduğum OTOMOBİL de acaba bendeortağı mıyım diye..Eee sonra suçlular kaç sene ceza yedi...??? Hadi söylemeyim....!!!)))
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