CHP Kandıra’da kongre heyecanı

CHP Kandıra Örgütü, ilçe kongresini saat 11.00’de Turan Güneş Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi. Mevcut başkan Gülay Vurmaz Eyisabuncular, kongreye tek aday olarak girdi. Tek listeli gerçekleşen kongrede 155 delegenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Ayrıca kongre sonrasında 15 kişilik yönetim kurulunun yanı sıra 17 il delegesi belirlendi. Kongrede divan başkanlığını il yöneticisi Hüseyin Acurman yaparken yardımcılıklarını ise Esen Çelebi ve Kerim İpek üstlendi.

GENİŞ KATILIM

Kandıra Örgütü tarafından düzenlenen kongreye CHP Genel Başkan Danışmanı Cuma Karavar’ın yanı sıra CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, CHP Milletvekili Tahsin Tarhan, Kartepe İlçe Başkanı Cumhur Karakadılar, Dilovası İlçe Başkanı Kerem Aydemir, eski milletvekilleri Hurşit Güneş, Bekir Yurdagül ve Hikmet Erenkaya, eski İl Başkanları Rıdvan Alkan ve Cihat Altunyuva, Fahri Örengül, Kandıra eski Belediye Başkanı Kenan Evin, Bekirpaşa eski Belediye Başkanı Fikret Toker, il yöneticileri ve çok sayıda partili katılım gösterdi.

GÜLAY VURMAZ EYİSABUNCULAR’IN LİSTESİ

İlçe yönetimi

Gülay Vurmaz Eyisabuncular, İsmail Açıkgöz, Ayhan Alkar, Filiz Ay, Volkan Bulgurcu, Sedat Çetinkaya, Mehmet Durmuş, Sebahattin Güngör, Murat İlk, Kerim İpek, Birten Kaya, Ayhan Özcan, Reşat Tunç, Selami Yıldız, Belgin Yüksel

İl delegeleri

Sevim Deren, Hurşit Güneş, Kenan Evin, Recep Şenol, Gülay Eyisabuncular, Nezih Altınbay, Hüseyin Okumuş, murat İlk, Ayhan Alkan, Yılmaz Arık, Esen Çelebi, Hüseyin Seyrek, Aysel Şen, Kerim İpek, Yunus Karagöz, Erhan Sert, Barış Onur