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Bugün 13:18 TSİ- Siyaset

Eyisabuncular güven tazeledi

CHP Kandıra Örgütü’nün dün gerçekleşen kongresinde ilçe başkanlığına yeniden Gülay Vurmaz Eyisabuncular seçildi. Tek liste ile gerçekleşen kongreye partililerin yoğun katılım göstermeleri dikkat çekti

Kongre sürecinin devam ettiği CHP ’de heyecan dün Kandıra ’da yaşandı. Kandıra İlçe Örgütü’nün kongresi Turan Güneş Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Mevcut başkan Gülay Vurmaz Eyisabuncular’ın tek aday olduğu kongreye partililer geniş katılım gösterdi. 15 kişilik yönetim kurulu ve 17 il delegesinin belirlendiği kongrede divan başkanlığına il yöneticilerinden Hüseyin Acurman seçildi.

GENİŞ KATILIM VARDI

Düzenlenen kongreye CHP Genel Başkan Danışmanı Cuma Karavar’ın yanı sıra CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Kartepe İlçe Başkanı Cumhur Karakadılar, Dilovası İlçe Başkanı Kerem Aydemir, eski milletvekilleri Prof. Dr. Hurşit Güneş, Bekir Yurdagül ve Hikmet Erenkaya, eski il başkanları Rıdvan Alkan ve Cihat Altunyuva, Kandıra Belediyesi eski Başkanı Kenan Evin, eski Bekirpaşa Belediye Başkanı Fikret Toker, il yöneticileri ve çok sayıda partili katılım gösterdi.

GÜLAY VURMAZ EYİSABUNCULAR’IN LİSTESİ

İlçe yönetimi

Gülay Vurmaz Eyisabuncular, İsmail Açıkgöz, Ayhan Alkar, Filiz Ay, Volkan Bulgurcu, Sedat Çetinkaya, Mehmet Durmuş, Sebahattin Güngör, Murat İlk, Kerim İpek, Birten Kaya, Ayhan Özcan, Reşat Tunç, Selami Yıldız, Belgin Yüksel

İl delegeleri

Sevim Deren, Hurşit Güneş, Kenan Evin, Recep Şenol, Gülay Eyisabuncular, Nezih Altınbay, Hüseyin Okumuş, murat İlk, Ayhan Alkan, Yılmaz Arık, Esen Çelebi, Hüseyin Seyrek, Aysel Şen, Kerim İpek, Yunus Karagöz, Erhan Sert, Barış Onur

Bugün 13:18 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

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