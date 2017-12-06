Ödenmeyen kamulaştırma paraları bakana soruldu

İzmit Eseler Köyü’nün ödenmeyen kamulaştırma bedellerini ve AKP İzmit ilçe Başkanı Ayaz’ın ‘70 Milyon geldi’ açıklamalarını, Bakan Numan Kurtulmuş’a soran CHP Milletvekili Hürriyet, “Aylardır paralarını alamayan köylüler AKP İlçe Başkanından mı alacak paralarını” diyerek tepki gösterdi

KÖYLÜLERİMİZİ OYALIYORLAR

Mecliste nöbetçi olarak görevli bulunan Turizm ve Kültür Bakanı Numan Kurtulmuş’a yönelik olarak konuşan CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, “İzmit ilçesinde Kuzey Marmara Otoyolu Projesi kapsamında kamulaştırma bedelleri ödenmeyen Eseler köyü sakinleri ve daha birçok köyümüzde aynı durumda olan vatandaşlarımız oldukça mağdurlar. Tek bir köyde bile devletin ödemesi gereken kamulaştırma rakamı 60 milyon lira. Köylülerimiz uzun zamandır parasını alamadığı gibi arazilerini ekip biçemediğinden dolayı da katbekat mağdur durumdalar, üzerine bir de aradıkları yetkililer oradan oraya yönlendirip sürekli oyalıyorlar” dedi.

PARALARI AKP İLÇE BAŞKANI MI DAĞITACAK?

Konuşmasına devam eden Milletvekili Hürriyet, AKP İzmit ilçe Başkanı Hasan Ayaz’ın konunun muhatabı gibi açıklama yapmasının doğru olmadığını da dile getirerek, “Biz köyü ziyaret ettikten sonra partinizin İzmit İlçe Başkanı sanki konunun muhatabıymış gibi kendilerine 70 milyon geldiğini, peyderpey bu ödemelerin yapılacağını söylüyor. Şimdi, ben size soruyorum: Devletin kurumu dururken bu 70 milyon AKP İlçe Başkanına mı gönderildi? Aylardır paralarını alamayan köylüler AKP İlçe Başkanından mı alacak bu paralarını? Köylülerin mağduriyeti ne zaman giderilecek?” sorularını sordu.

BAKAN KURTULMUŞ; “AKLA ZİYAN BİR ŞEY”

TBMM ’de nöbetçi olarak görevli bulunan Turizm ve Kültür Bakanı Numan Kurtulmuş, CHP Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet’in sorusu üzerine, “AKP İlçe Başkanlığı üzerinden bu paraların dağıtılması akla ziyan bir şeydir, böyle bir şey olmaz. Herhâlde oradaki arkadaşımız bunu politik amaçla söylemiş olabilir. Onun ilçeye gelmesi gibi bir şey düşünülemez, akla ziyan bir konu yani böyle bir şey olur mu?” dedi. CHP Milletvekili Hürriyet ise AKP’li Ayaz ile ilgili olarak, “AKP İzmit ilçe Başkanının devletin kasasını nereden biliyor efendim ilçe başkanınız?” şeklinde sordu, ancak cevap alamadı.