Numan Uysal, mazbatasını aldı

Türk Diyanet Vakıf Sen’in geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen 3. Olağan genel kurulunda yeniden başkan seçilen Numan Uysal adliyeye gelerek mazbatasını aldı. Uysal’a mazbatasını 5’inci Asliye Ceza Hakimi ve İzmit İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hüseyin Öksüz takdim etti. Öksüz Numan Uysal ve yönetimine hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Uysal’ı mazbata töreninde yönetim kurulu üyeleri ve Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yar. Doç Dr. Ayrıca sendikanın Onursal Başkanı olan Ali Vasfi Kurt da yalnız bırakmadı.

“BUZLARI ERİTTİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUZ”

Türk Diyanet Vakıf Sen Başkanı Numan Uysal mazbatasını aldıktan sonra gerçekleştirdiği konuşmada, “Öncelikle bizleri kongremizde yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmadılar. Bize yakışan bir kongre oldu . İzmit’in bütün dinamiklerini bir araya gelmesine vesile olduk. Bu geniş katılım arkadaşlarımızın motive olması anlamında önemliydi. Biz Türk Diyanet Vakıf Sen Kocaeli şubesi olarak Kocaeli’de buzları erittiğimize inanıyoruz. Bizi bir araya toplayan ülkemizin, birliği, beraberliğidir. Dünya görüşü olarak farklı düşünebilen insanlarında birbirlerini kucaklayabileceğini gösterdik” dedi. Uysal ayrıca, “ 3 bin 500 imama en azından 4 B seviyesine çıkarılıp, kadroya geçmesi sağlanmalı. Bu konuda da sendika olarak mücadele vereceğiz ” şeklinde konuştu.