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Bugün 13:35 TSİ- Spor

Boykot şimdilik rafa kalktı!

2 ve 3. Lig Kulüpler Birliği toplantısı ertelendi… Bu hafta maçlar oynanıyor…

İddaa gelirlerinin yüzde 50 azalmasının ardından 2. ve 3. Lig’deki kulüpler maddi sıkıntılar yaşamış ve bunun üzerinde 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği ortak bir karar alarak durumu protesto edeceklerini duyurmuştu. Boykot şimdilik ertelendi

SPOR TOTO’DAN YEŞİL IŞIK

Birliğin yönetiminde yer alan Gölcükspor Kulüp Başkanı Ahmet Şahin de açıklamasında ligleri oynamayabileceklerini belirtmiş, konu ile ilgili Ankara ’da toplantı yapacaklarını sözlerine eklemişti. Yaşanan son gelişmelerin ardından Spor Toto Teşkilatı harekete geçti. 2 ve 3. Lig Kulüpler Birliği ile Karagümrükspor Kulüp Başkanı Cengiz Günaydın, Spor Toto Teşkilatı'nın kendilerini aradığını söyledi.

MAÇLARA GEÇ GELECEKLERDİ

Günaydın “Spor Toto teşkilatı yöneticileri bize dönüş yaptı, bu sorunun çözümü için yeşil ışık yaktılar" dedi. Sorunun çözülmesini beklediklerini belirten Günaydın, toplantının şimdilik iptal olduğunu söyledi. Spor Toto Genel Müdürlüğü ile anlaşma sağlanamazsa bu 90 kulüp maçlara 45 dakika geç gelip, maç başladıktan sonra da futbolcular 1 dakika hareketsiz protesto yapmayı planlıyordu.

Bugün 13:35 TSİ - Spor

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