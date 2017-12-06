Serhat bin pişman ama!

BAŞINI DERDE SOKTU

Süper Amatör Futbol Ligi B Grubu’nda mücadele eden Dilovası Belediyesporile Değirmenderespor, pazar günü Dilovası’nda karşı karşıya gelmiş, mücadeleyi Değirmenderespor deplasmanda 2-1 kazanmıştı. Maçın ardından Değirmendere’nin futbolcusu Serhat Şensoy’un “COUNTER TERORIST WIN” yani “Anti Teröristler Kazandı” paylaşımı ailesinin ve kendisinin başını derde soktu.

TAM BİR GAFLET

Hemen harekete geçen Dilovası Belediyespor’da Başkan Recep Laç, Başkanvekili Adnan Sak ve Futbol Şube Sorumlusu Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı’na resmi dilekçesini verdi. OHAL döneminde herkesin çok hassas olduğu bu süreçte yapılan gaflet karşısında Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre “Sosyal Meyda ve İnternet Yolu İle Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama” suçundan Serhat’ın yargılanabileceği düşünülüyor.

İŞTE TÜRK CEZA KANUNU’NUN 216. MADDESİ:

Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimse, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde, BİR YILDAN ÜÇ YILA KADAR HAPİS cezası ile cezalandırılır.