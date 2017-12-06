Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Darıca'da bulunan film platosunu ziyaret etti. Birol Güven, Ömer Karaman'a Darıca Pirires Mahallesi'ndeki kendi şirketine ait film platosunun 12 bin metrekarelik alanda kurulu olduğunu ve Türkiye 'de bu büyüklükte başka bir platonun bulunmadığını söyledi. Birol Güven aynı arazi üzerinde yan yana olan platolarda halen televizyonlarda gösterilen 'Çocuklar duymasın' ve 'Şevkat Yerimdar' dizi çekimlerinin yapıldığını ve bu anlamda da Türkiye'de haftada 2 televizyon dizi çekiminin yapıldığı en yoğun plato olduğunu belirtti. Ömer Karaman ise Birol Güven'in ilçenin tanıtımı konusunda önemli bir rol üstlendiğini söyleyerek, "Birol Güven ve aile fertlerinin tamamı Darıca'da yaşıyor. Birol Güven'in ilçemize olan katkısı hiçbir değerle ölçülemez, kendisiyle ayrı bir gurur duyuyoruz" dedi.
Bugün 13:51 TSİ- Kültür-Sanat
Birol Güven'den memleketi Kocaeli'ye dev yatırım
Senarist ve yapımcı Birol Güven, Türkiye'nin en büyük ve en çok dizinin çekildiği film platosunun memleketi Darıca'da olduğunu söyledi.
DİĞER FOTOĞRAFLAR
Bugün 13:51 TSİ DHA Kocaeli- Kültür-Sanat
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz