Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 14:06 TSİ- Gündem

HSK 7 mahkemeyi ihtisas mahkemesi olarak belirledi

HSK Birinci Dairesinin, İzmir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Konya, Manisa, Uşak ve Tunceli'de birer ağır ceza mahkemesinin bir kısım suçlara bakmak üzere ihtisas mahkemesi olarak görevlendirilmelerine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesinin, İzmir , Kahramanmaraş, Kocaeli , Konya, Manisa, Uşak ve Tunceli'de birer ağır ceza mahkemesinin bir kısım suçlara bakmak üzere ihtisas mahkemesi olarak görevlendirilmelerine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, HSK Birinci Dairesi, ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren bir kısım suçlara bakmak üzere belirlediği ihtisas mahkemelerine ilave olarak yeni ihtisas mahkemelerinin tespit edilmesine yönelik gelen talepleri görüştü.

Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesi

Görüşmede, ihtisas mahkemelerinin iş yoğunlukları ile baktıkları davaların niteliği ve kapsamı dikkate alınarak, Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesi ile kurulu olup faaliyete geçirilmesine karar verilen İzmir 18, Kahramanmaraş 4, Kocaeli 6, Konya 10, Manisa 4 ve Uşak 3. Ağır Ceza Mahkemelerinin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'ndaki ilgili suçlar dolayısıyla açılacak davalara bakmalarının uygun olacağı değerlendirildi. Bu kapsamda, söz konusu mahkemelerin 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkındaki Kanun uyarınca ilgili suçlardan dolayı açılan davalarda ihtisas mahkemeleri olarak belirlenmelerine karar verildi.

İnfaz hakimliği kararlarına karşı itiraz

Öte yandan, HSK Birinci Dairesi, 4675 sayılı İnfaz Hakimliği Kanunu kapsamında, infaz hakimliğinin kararlarına karşı yapılan itirazların değerledirileceği ağır ceza mahkemesi bakımından ihtisaslaşmaya gidilmesine ilişkin konuyu da görüştü. Görüşmede, söz konusu kanunun hükümlerine göre, infaz hakimliğinin kararlarına karşı itirazların, ağır ceza mahkemesinin ilgili mahalde birden fazla dairesinin bulunması halinde bütün dairelere eşit sayıda tevzi yapıldığı, bunun mahkemeleri birbirinden farklı dava konularını çözme zorunluluğunda bıraktığı, ihtisaslaşmaya gidilmesinin uygun olacağı değerlendirildi. Bu doğrultuda, infaz hakimliğinin kararlarına karşı yapılan itirazlara, birden fazla ağır ceza mahkemesinin olduğu yerlerde, 1 numaralı ağır ceza mahkemesinin ihtisas mahkemesi olarak bakmasına karar verildi. Yeni gelecek işler, kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla, 1 numaralı ağır ceza mahkemesine tevzi edilecek.

Bugün 14:06 TSİ AA Ankara- Gündem

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
AGD’den Trump’a tepki mask
AGD’den Trump’a tepki
9 saat elektrikler kesilecek! mask
9 saat elektrikler kesilecek!
Bekçi olmak isteyenler dikkat: Bugün son! mask
Bekçi olmak isteyenler dikkat: Bugün son!
Şener Söğüt veda etti mask
Şener Söğüt veda etti
İlk müftü nikahını Sönmezoğlu kıydı mask
İlk müftü nikahını Sönmezoğlu kıydı
Mecliste ENSAR vakfı gerginliği! mask
Mecliste ENSAR vakfı gerginliği!
Kar erken geliyor! mask
Kar erken geliyor!
SP'li Baş'a İYİ Parti'den teklif mask
SP'li Baş'a İYİ Parti'den teklif
Pala İbo'yu kaybettik! mask
Pala İbo'yu kaybettik!
Gencallar kapandı! mask
Gencallar kapandı!
Derince Araştırma’ya yeni başhekim mask
Derince Araştırma’ya yeni başhekim
Cenaze yakınlarını isyan ettiren görüntü! mask
Cenaze yakınlarını isyan ettiren görüntü!
BEĞEN 21 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR