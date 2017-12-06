PKK davasında Kürtçe savunma yapmak istedi

Kocaeli 'de, terör örgütü PKK/KCK'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik eylem hazırlığı yaptıkları iddiasıyla 3 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 7. duruşmaya, "Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik, eylem amacıyla elde edilen keşif bilgisi ile fotoğrafları terör örgütü PKK/KCK'ya verdikleri" suçlamasıyla yargılanan tutuksuz sanık C.A. ile tutuklu sanıklar ağabeyi Fikret A, dayıları Lokman Acar ve avukatları katıldı.

"SUÇ UNSURU BULUNMUYOR"

Sanık Acar'ın avukatı Kureyş Bilgiç, dosyaya sunduğu yazılı savunmasını tekrar ettiğini belirterek, 1 yıldır tutuklu bulunan müvekkilinin eylemlerinde suç unsurunun bulunmadığını ileri sürerek, beraatini talep etti. Acar'ın diğer avukatı Nuri Tan ise önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, " Dava konusu olaya ilişkin emsal teşkil edebilecek Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi'nin örnek bir kararını savunmamıza ekledik. Müvekkilimin beraatini talep ediyoruz. Mahkeme aksi kanaatte ise müvekkilimin tutuklu kaldığı süre, bakmakta yükümlü olduğu 6 çocuğu, yaşlı anne babası ve mağduriyeti dikkate alınarak, hükümle birlikte tahliyesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"İDDİAYI KABUL ETMİYORUZ"

Fikret A. ve C.A'nın avukatı Ferhat Satan ise önceki duruşmalarda yaptığı detaylı savunmalarını tekrar ettiğini dile getirerek, "Müvekkilim C.A'nın dava konusu olaydaki konumu TCK'nın 220. maddesi kapsamında dahi değerlendirilemeyecek niteliktedir. Bundan dolayı müvekkilim suç vasfı ve delil durumuna göre tahliye edilmiştir. Müvekkilim Fikret A. yönünden de savunmalarımızı tekrar ediyoruz. Müvekkilime atfedilen olay yerinde keşif yaptığına ilişkin iddiayı kabul etmiyoruz. Bu aşamada Müvekkilim Fikret A'nın tahliyesine karar verilmesini talep ediyoruz." şeklinde konuştu.

KÜRTÇE SAVUNMA YAPMAK İSTEDİLER

Tutuklu sanıklar Lokman Acar ve Fikret A., esasa ilişkin savunmalarını Kürtçe yapmak istediklerini belirterek, mahkemeden tercüman görevlendirilmesini talep etti. Cumhuriyet savcısı mütalaasında, atılı suçun vasıf ve mahiyeti ile mevcut delil durumunun göz önüne alınarak, Fikret A. ve Lokman Acar'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi. Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi. Mahkeme, ayrıca tutuklu sanıklar Lokman Acar ve Fikret A'nın talebi doğrultusunda, resmi bilirkişi listesinden seçilecek Kürtçe tercümanın önümüzdeki duruşmada hazır bulundurulmasına karar verdi.

7 YIL 6 AYDAN 15 YILA KADAR HAPİS İSTENİYOR

Mahkeme heyeti üyesi Cengiz Sarı ise suçun vasıf değiştirmesi ihtimali ve sanığın kaçma şüphesinin bulunduğuna dair somut olguların mevcut olmaması nedeniyle sanık Fikret A'nın bu aşamada uygun bir adli kontrol tedbiri ile tahliyesine karar verilmesi gerektiği kanaatiyle sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde oy çokluğuyla verilen karara muhalefet şerhi koydu. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan onbeşer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.