Mağazadan 10 bilgisayar çalındı!

İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Zincirlikuyu Caddesinde bulunan Durmuş Kurt’a ait bir beyaz eşya bayisinin kapısını kırarak içeri giren hırsız ya da hırsızlar, iş yerinde satışa sunulan 6 dizüstü bilgisayar ve 4 adet masaüstü bilgisayar kasasını çaldıktan sonra kayıplara karıştı. Sabah iş yerine gelen ve iş yerine hırsız girdiğini fark eden mağaza sorumluları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri hırsız ya da hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.