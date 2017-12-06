İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Zincirlikuyu Caddesinde bulunan Durmuş Kurt’a ait bir beyaz eşya bayisinin kapısını kırarak içeri giren hırsız ya da hırsızlar, iş yerinde satışa sunulan 6 dizüstü bilgisayar ve 4 adet masaüstü bilgisayar kasasını çaldıktan sonra kayıplara karıştı. Sabah iş yerine gelen ve iş yerine hırsız girdiğini fark eden mağaza sorumluları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri hırsız ya da hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.
Bugün 14:15 TSİ- Asayiş
Mağazadan 10 bilgisayar çalındı!
İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesinde bulunan bir beyaz eşya bayisine girerek iş yerinden 10 adet bilgisayar çalan hırsız ya da hırsızlar kayıplara karıştı.
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Bugün 14:15 TSİ - Asayiş
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz