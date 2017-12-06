Hürriyet, Ayaz’a yüklendi

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Eseler Köyü’nün ödenmeyen kamulaştırma bedelleri ile ilgili açıklama yapan AKP İzmit ilçe Başkanı Ayaz’ı sert dille eleştirdi. Hürriyet ayrıca Ayaz’ın “CHP, POSCO işçileri konusunda şov yapıyor” sözüne de sosyal medya üzerinden cevap verdi. Ayaz’ı eleştiren Hürriyet, “Derdini anlatan vatandaş da mı şov yapıyor? İktidar partisinin başkanı mı yoksa Cengiz İnşaat’ın müteahhiti mi? Gün geçmiyor ki vatandaşımızın sorununu öğrenmeyelim ve çözmek için bir çaba içerisine girmeyelim. Göreve geldiğimiz günden bu yana gerek duyduğumuz, gerekse talepler doğrultusunda vatandaşlarımızın yanında olduk ve yaşanan sorunu çözmek adına elimizden geleni ardına koymadık” dedi.

DEVLETTEN PARALARINI ALAMADILAR

Kandıra ’dan Derince'ye, İzmit'ten Gebze'ye Darıca 'ya Dilovası’na Kartepe'ye kadar vatandaşımızın yanında olmak sadece siyasi sorumluluğumuz değil, insani görevimiz olarak gördük diyen Hürriyet, “Geçtiğimiz günlerde yine böyle talep ile doğrultusunda Kuzey Marmara Otoyolu kamulaştırması kapsamında arazileri elinden alınan ancak paralarını alamayan vatandaşlarımızın yanına gittik. Yaşadıkları mağduriyetleri ve devletten almaları gereken paraları alamadıklarını anlattılar. Bizler de bu sorunu çözmek adına yapılması gereken tüm hukuksal yolları konusunda kendilerini bilgilendirdik. Ana muhalefet partisinin bir mensubu olarak vatandaşımızı sadece dinlemekle yetinemeyeceğimizi ve TBMM ’de dile getireceğimizi, bakanlarla görüşeceğimizi söyledik” diye konuştu.

SİYASİ ETİĞE SIĞMAYAN AÇIKLAMA

Hürriyet, “Kendilerine verileceği söylenen ve 45 gündür verilmeyen kamulaştırma paralarının akıbetini bir türlü öğrenemeyen köylülerimizin sorunlarını çözmek hususunda düşünürken, AKP İzmit ilçe başkanından siyasi etiğe sığmayan talihsiz açıklamaları okudum. Kendisinin iktidar partisinin başkanı mı yoksa Cengiz İnşaat’ın müteahhiti mi olduğunu karıştıran Ayaz, kendilerine 70 milyon geldiğini ve peyderpey bu ödemelerin yapılacağını söylüyor, köylerdeki çalışmalardan bahsediyor.” şeklinde konuştu.

VATANDAŞ DA MI ŞOV YAPIYOR?

Hürriyet, “Şimdiye kadar yaptıkları her işi insanların gözlerine sokan, belediye binalarına dev afişler asan, üst geçitleri reklamlarla donatan iktidarın bir ilçe başkanı vatandaşın mağdur olduğu konuda şimdiye kadar bir açıklama yapmayı, ancak ve ancak bizim ziyaretimiz sonrası aklına getiriyor. Sorarım size ilçe Başkanı; Vatandaş sorununu çözmek için devlet kapılarında nefes eksiltirken neredeydiniz? Siz devlet misiniz de 70 milyonun geldiğini siz açıklama gereği duyuyorsunuz? Bu vatandaşın muhattabı siz misiniz? Vatandaşımız yaşadığı her sorunla bize geldiği zaman şov yapıyor diyorsunuz. Peki derdini anlatan vatandaş da mı şov yapıyor? Bu millet kimin şov yaptığını ve o şovlara harcanan milyonlarca lirayı da çok iyi biliyor” açıklamalarında bulundu.