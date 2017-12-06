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6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı!

Tutuksuz yargılanan iki sanık, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl üçer ay hapis cezasına çarptırıldı

Kocaeli 'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na ( FETÖ /PDY) üye oldukları iddiasıyla yargılanan tutuksuz 2 sanığa, toplam 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuksuz yargılanan ve meslekten ihraç edilen infaz koruma memuru B.Ç. ile avukatı katıldı. Sanık B.Ç, savunmasında, FETÖ üyesi olmadığını, örgütle hiçbir bağının bulunmadığını ve örgütün şifreli haberleşme programı " ByLock " kullanmadığını ileri sürerek, beraatini istedi. Sanık avukatı da müvekkilinin ByLock kullandığına dair bir delilin olmadığını savunarak, beraatini istedi.

DENETİMLİ SERBESTLİK

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın "terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Sanığın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapsine hükmeden mahkeme heyeti, denetimli serbestlik hükümlerinin uygulanmasını kararlaştırdı. Aynı mahkemedeki diğer duruşmaya tutuksuz sanık Z.S. ve avukatı katılmadı. Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın, "terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesini istedi. Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına hükmettiği sanığa, denetimli serbestlik hükümlerinin uygulanmasını kararlaştırdı.

Bugün 14:29 TSİ AA Kocaeli- Asayiş

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