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Bugün 14:33 TSİ- Gündem

Yeni müfredatı protesto ettiler!

Yeni müfredat programının laik ve bilimsel çerçeveyi tamamen yok ettiğini savunan Der Kocaeli Şube Başkanı Göksal Yılmaz, “Uygulanacak eğitim sistemleri, ülkelerin geleceğini şekillendirir. Eğitimde uygulanan ‘müfredat’ deyim yerindeyse ‘eğitimin anayasası’ gibidir” dedi.

Öğrenci Veli Derneği(Veli-Der) Kocaeli Şubesi, eğitimin laiklik ve bilim gibi ilkelerden uzaklaşmasına yönelik eleştirilerini kamuoyuyla paylaşmak amacıyla basın açıklaması düzenledi. Belediye İş Hanı önünde düzenlenen açıklamayı okuyan Veli-Der Kocaeli Şube Başkanı Göksal Yılmaz, “Eğitim, bir ülkenin geleceğidir. Uygulanacak eğitim sistemleri, ülkelerin geleceğinin nasıl şekilleneceği hakkında önemli ipuçları taşır. Eğitimde uygulanan ‘müfredat’ ise deyim yerindeyse ‘eğitimin anayasası’ gibidir” dedi.

ANTİ DEMOKRATTIR

AKP iktidarının 2017 yılı başında gündeme getirip, yaz aylarında ‘son şeklini’ vererek uygulamaya koyduğu ‘yeni’ müfredat programıyla laik ve bilimsel çerçeveyi tamamen yok ettiğini savunan Yılmaz, “Bu müfredat hazırlanış biçimi, çerçevesi ve içeriği itibarıyla tamamen anti demokrattır; katılım ve kapsayıcılıktan uzaktır; ‘şeffaflık ve bilimsel ilkeler’ gözetilmeden; deyim yerindeyse ‘yangından mal kaçırırcasına’ tüm topluma dayatılmıştır” ifadelerini kullandı.

YAPBOZ TAHTASINA DÖNDÜ

Milli Eğitim Bakanı’nın “Yüzbine yakın öğretmenle saha çalışması yapıldı. Bunun dışında, yüz seksen beş bin kurumsal ve bireysel öneri sunuldu; bu anlamda cumhuriyet tarihinin en demokratik müfredatını hazırladık” sözlerini hatırlatan Yılmaz, “AKP onbeş yıldır sürdürdüğü devri iktidarında, en büyük yıkımı eğitim alanında yarattı. Sürekli değiştirdikleri sınav ve yerleştirme sistemleri, neredeyse her bakanla birlikte ‘yeni’ diye ilan ettikleri müfredat programları ile eğitimi tam anlamıyla yap boz tahtasına çevirdiler” diye konuştu.

EĞİTİMDE GERİCİLEŞME

“2012 yılında gene tam bir dayatmayla geçilen 4+4+4 sistemiyle eğitimdeki gericileşme ve piyasalaşma hız kazanarak çocuk işçiliği ve çocuk gelin sayıları utanç verici bir niceliğe ulaştı. Gene bu sistem nedeniyle iki milyondan fazla çocuğumuz örgün eğitim dışına itildi. Son olarak ‘TEOG’da sınavı kaldırıyoruz’ diye büyük gürültüyle ilan ettikleri yenileşme sürecini, okulları ‘nitelikli ve niteliksiz okullar’ şeklinde tasnif ederek noktalayan MEB, hem çocuklarımızı hem de öğrenci velilerini mahalledeki imam hatip okullarına mahkum etmek istemektedir” şeklinde konuştu.

Bugün 14:33 TSİ - Gündem

Muhabir Selin Becer

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