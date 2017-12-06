AGD’den Trump’a tepki

ABD Başkanı Donald Trump’ın Amerikan Büyükelçiliği’ni Kudüs’e taşıyacakları açıklamalarına Anadolu Gençlik Derneği’nden tepki geldi. Sabri Yalım Parkı’nda yapılan protestoya AGD Şube Başkanı Kemal Halıcı, Saadet Partisi İzmit İlçe Başkanı Samet Gürsoy, ilçe yöneticileri ve üyeleri katılım gösterdi.

VAKTİ GELİNCE ÇÖPE ATARLAR

Açıklamada konuşan AGD Şube Başkanı Kemal Halıcı, “Bir yerde masum sivillerin hedef alındığı saldırılar varsa, tetiği çeken hangi örgüt olursa olsun, arkasındaki azmettiriciler ABD ve İsrail'dir.Biz her zaman söyledik ve söylemeye devam edeceğiz.ABD'nin ipi ile kuyuya inilmez ve Siyonist İsrail ancak güçten anlar.İslam coğrafyasında kim kendi halkına rağmen ABD ve İsrail ile iş tutmuşsa sonu hüsran olmuştur. ABD ve İsrail, İslam ülkelerinin yöneticilerinden kendilerine dost edinmezler, sadece kullanırlar ve vakti gelince de çöpe atarlar.Kadim bir İslam şehri olan, ilk kıblemiz olan Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak nitelendirmek ABD'nin bu coğrafyadaki tüm varlığının ve ilişkilerinin ciddi bir biçimde sorgulanacağı yeni bir süreci başlatacaktır” dedi.

KUDÜS BİZİM ONURUMUZDUR

“Biz bu coğrafyada Amerikan üssü görmek istemiyoruz” diyen Halıcı, “Biz bu coğrafyada Amerikan askeri görmek istemiyoruz. Biz bu coğrafyada Amerikan bayrağı görmek istemiyoruz.Siyonist kukla Trump, kısa sürede nasıl bir yanlışın içinde olduğunun farkına varacaktır. Tüm İslam ülkeleri, ABD ve İsrail'le bir şekilde ilişkide bulunan tüm hükümetler izledikleri politikaları gözden geçirmek zorunda kalacaklardır.Kudüs bizim onurumuzdur, iffetimizdir.Böyle hadsiz ve hukuksuz bir sürece kimse reel politik söylemiyle izahat getiremeyecektir. Her Müslüman'ın Kudüs'e olan bağlılığının ve sadakatinin, hükümetlerin ABD ve İsrail'le olan ilişkilerinden daha kuvvetli olduğunu herkes görecektir. Siyonizm’in kuklası Trump ve politika yapıcıları bu küstahlıktan ve hadsizlikten mutlaka vazgeçmelidir” şeklinde konuştu.

MÜSLÜMAN HALKLARLA KUCAKLAŞMAK

Halıcı, “Aksi takdirde en az çelik kadar sağlam ve sert bir öfkenin hedefi olacaklardır. Şimdi biz İslam Ülkelerinden, İslam ülkelerinin hükümetlerinden, içi boş kınamalar ya da lanet okumalar değil, sahici yaptırımlar bekliyoruz. Kudüs'ü başkent olarak tanıyacağını ve büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyacağını beyan eden Amerika’dır. O zaman yaptırımların da öfke selinin de ilk muhatabı Amerika olmalıdır.Biz Amerika'ya mecbur ya da mahkum değiliz.Yapmamız gereken tüm İslam ülkeleri ve tüm mazlum halklar olarak birlikte hareket etmektir.Yapmamız gereken İslam Birliği’ni bir an evvel kurmaktır.Yapmamız gereken D-8’i aslına ve amacına uygun olarak canlandırmaktır.Yapmamız gereken Avrupa Birliği kapısında beklemekten vazgeçmektir.Yapmamız gereken bölge başkentleriyle ve bölgenin Müslüman halklarıyla kucaklaşmaktır. Kudüs müslümanlarındır ve müslümanların kalacaktır” diye konuştu