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Bugün 14:44 TSİ- Spor

Curling tam bir aile sporu

Curling sporu tüm yaşa hitap eden ve ailelerin de bir arada resmi müsabakalara katılacağı tek spor branşıolma özelliğine sahip. Akpro Mühendislik buna en güzel örneklerden birisi

BAŞKAN MUSTAFA AKDOĞAN

İlimiz, curling sporunda da ülkede söz sahibi ve Kocaeli ’de2’si 1. Lig, 15’i de 2. Lig olmak üzere toplam 17 kulüp curling sporu ile ilgileniyor. Bu kulüplerden birisi de 2. Lig’de mücadele eden Akpro Mühendislik. Başkanlığını ve kaptanlığını Mustafa Akdoğan’ın yaptığı takımda Akdoğan’ın oğulları Ahmet Eren ve Mehmet Akif de bulunuyor.

ERZURUM YOLCUSU KALMASIN

Yahyakaptan Anadolu Lisesi öğrencisi Ahmet Eren ve Başiskele Aydınkent Ortaokulu öğrencisi Mehmet Akif “Babamız Mustafa Akdoğan ile birlikte curling sporu yapmak çok güzel bir duygu. Bu sporda rekabet var ancak eğlenebileceğiniz, stres atabileceğiniz en sağlıklı spor curling sporudur” dediler. Ayrıca Osman Fikret Gedik ve Ali Çağrı Akdoğan’ın dayer aldığı Akpro MühendislikCurling takımı, hafta sonu Erzurum’daki Türkiye Curling İkinci Lig müsabakalarında ilimizi temsil eden 15 kulüpten birisi olacak.

Bugün 14:44 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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