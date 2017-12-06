F Grubu’nda ait olan maçta Sebahattin Kurnaz’ın öğrencileri, Denizli Köyü karşısında 3-1 galip gelerek ilk hafta sonunda liderliği ele geçirdi. Molla’ya galibiyeti ve liderliği getiren golleri Doğukan (2) ve Atakan attı. Takımını grupta şampiyon yapmayı kararlı olan antrenör Kurnaz, “Lige galibiyetle başlamak güzel. İnşallah devamı gelecek. Allah nasip ederse bu sezon Türkiye Şampiyonası’na katılmayı hedefliyoruz. Hakkımızda hayırlısı” diye konuştu.
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Kurnaz’ın askerleri lider!
1.Küme U-19 Ligi’nin Gebze ayağında ilk haftanın perdesi önceki akşam oynanan Mollafenari-Denizli Köyü maçıyla kapandı.
Bugün 14:45 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz