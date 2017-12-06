Kurnaz’ın askerleri lider!

F Grubu’nda ait olan maçta Sebahattin Kurnaz’ın öğrencileri, Denizli Köyü karşısında 3-1 galip gelerek ilk hafta sonunda liderliği ele geçirdi. Molla’ya galibiyeti ve liderliği getiren golleri Doğukan (2) ve Atakan attı. Takımını grupta şampiyon yapmayı kararlı olan antrenör Kurnaz, “Lige galibiyetle başlamak güzel. İnşallah devamı gelecek. Allah nasip ederse bu sezon Türkiye Şampiyonası’na katılmayı hedefliyoruz. Hakkımızda hayırlısı” diye konuştu.