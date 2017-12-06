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Birlikspor, Tuzlaspor hazırlıklarına başladı

2.Lig’deki tek temsilcimiz Kocaeli Birlikspor ‘mutlak galibiyet’ parolasıyla pazar günü oynayacağı Tuzlaspor maçının hazırlıklarına başladı.

TFF 2.Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Kocaeli Birlikspor devre arasına kadar kalan son 2 maçı kayıpsız geçmenin hesaplarını yapıyor. Pazar günü saat 13.30’da Tuzla Belediye Sahası’nda Tuzlaspor’a konuk olacak Kırmızı-Beyazlılar yeni haftanın çalışmalarına başladı. Isınmanın ardından 5’e 2 oynayan Birlikspor antrenmanı dar alanda oyun çalışarak tamamladı. Tedavisi süren Emrecan Yıldızhan ve kasığında hafif ağrısı bulunan Emirhan Subaş ise dinlendirildi. Teknik Direktör Bülent Baturman yeni planlar yapıyor.

Bugün 15:00 TSİ - Spor

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