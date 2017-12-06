Birlikspor, Tuzlaspor hazırlıklarına başladı

TFF 2.Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Kocaeli Birlikspor devre arasına kadar kalan son 2 maçı kayıpsız geçmenin hesaplarını yapıyor. Pazar günü saat 13.30’da Tuzla Belediye Sahası’nda Tuzlaspor’a konuk olacak Kırmızı-Beyazlılar yeni haftanın çalışmalarına başladı. Isınmanın ardından 5’e 2 oynayan Birlikspor antrenmanı dar alanda oyun çalışarak tamamladı. Tedavisi süren Emrecan Yıldızhan ve kasığında hafif ağrısı bulunan Emirhan Subaş ise dinlendirildi. Teknik Direktör Bülent Baturman yeni planlar yapıyor.