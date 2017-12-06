TFF 2.Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Kocaeli Birlikspor devre arasına kadar kalan son 2 maçı kayıpsız geçmenin hesaplarını yapıyor. Pazar günü saat 13.30’da Tuzla Belediye Sahası’nda Tuzlaspor’a konuk olacak Kırmızı-Beyazlılar yeni haftanın çalışmalarına başladı. Isınmanın ardından 5’e 2 oynayan Birlikspor antrenmanı dar alanda oyun çalışarak tamamladı. Tedavisi süren Emrecan Yıldızhan ve kasığında hafif ağrısı bulunan Emirhan Subaş ise dinlendirildi. Teknik Direktör Bülent Baturman yeni planlar yapıyor.
Bugün 15:00 TSİ- Spor
Birlikspor, Tuzlaspor hazırlıklarına başladı
2.Lig’deki tek temsilcimiz Kocaeli Birlikspor ‘mutlak galibiyet’ parolasıyla pazar günü oynayacağı Tuzlaspor maçının hazırlıklarına başladı.
Bugün 15:00 TSİ - Spor
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz