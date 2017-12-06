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Bugün 15:02 TSİ- Spor

Yılmaz Vural Gebze'ye geliyor!

Türk futbolunun renkli isimlerinden teknik direktör Yılmaz Vural, Gebze yolunda.

Geçtiğimiz sezon Göztepe’yi Süper Lig’e taşıyan deneyimli teknik adam, Gebze Belediyesi Kültür Sanat Programları kapsamında Gebze’ye gelecek. Yapılan açıklamaya göre Yılmaz Hoca, 26 Aralık Salı günü Gebze Kültür Merkezi’nde saat 19.00’da başlayacak olan ‘Türk futbolu’ konulu konferansta Gebzelilerin sorularını cevaplandıracak.

Bugün 15:02 TSİ - Spor

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