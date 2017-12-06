Geçtiğimiz sezon Göztepe’yi Süper Lig’e taşıyan deneyimli teknik adam, Gebze Belediyesi Kültür Sanat Programları kapsamında Gebze’ye gelecek. Yapılan açıklamaya göre Yılmaz Hoca, 26 Aralık Salı günü Gebze Kültür Merkezi’nde saat 19.00’da başlayacak olan ‘Türk futbolu’ konulu konferansta Gebzelilerin sorularını cevaplandıracak.
Bugün 15:02 TSİ- Spor
Yılmaz Vural Gebze'ye geliyor!
Türk futbolunun renkli isimlerinden teknik direktör Yılmaz Vural, Gebze yolunda.
Bugün 15:02 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz