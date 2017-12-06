Yılmaz Vural Gebze'ye geliyor!

Geçtiğimiz sezon Göztepe’yi Süper Lig’e taşıyan deneyimli teknik adam, Gebze Belediyesi Kültür Sanat Programları kapsamında Gebze’ye gelecek. Yapılan açıklamaya göre Yılmaz Hoca, 26 Aralık Salı günü Gebze Kültür Merkezi’nde saat 19.00’da başlayacak olan ‘Türk futbolu’ konulu konferansta Gebzelilerin sorularını cevaplandıracak.