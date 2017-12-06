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Bugün 15:05 TSİ- Spor

Mehmet Akdemir: Hayırlı mağlubiyet!

Karasu’ya kaybeden Gebzespor’da teknik direktör Mehmet Akdemir, ilk kez deplasmanda 3 bırakmanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Alınan yenilgiyi 'hayırlı mağlubiyet’ olarak değerlendiren Akdemir, “ Karasu ’yu yenseydik belki iç sahada Bursa Zafer’e mağlup olacaktık. Her işte bir hayır vardır. Bu yenilgi bize ders olsun” açıklamasında bulundu. Deplasmandaki ilk yenilgisini Karasu’dan alan Gebzespor moral bozmuyor. Rakipleri karşısında alınan yenilgiyi ‘hayırlı mağlubiyet’ olarak değerlendiren mor-beyazlı ekibin teknik direktörü Mehmet Akdemir önlerine baktıklarını söyledi.

Bugün 15:05 TSİ - Spor

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