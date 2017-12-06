Mehmet Akdemir: Hayırlı mağlubiyet!

Alınan yenilgiyi 'hayırlı mağlubiyet’ olarak değerlendiren Akdemir, “ Karasu ’yu yenseydik belki iç sahada Bursa Zafer’e mağlup olacaktık. Her işte bir hayır vardır. Bu yenilgi bize ders olsun” açıklamasında bulundu. Deplasmandaki ilk yenilgisini Karasu’dan alan Gebzespor moral bozmuyor. Rakipleri karşısında alınan yenilgiyi ‘hayırlı mağlubiyet’ olarak değerlendiren mor-beyazlı ekibin teknik direktörü Mehmet Akdemir önlerine baktıklarını söyledi.