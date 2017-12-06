Alınan yenilgiyi 'hayırlı mağlubiyet’ olarak değerlendiren Akdemir, “ Karasu ’yu yenseydik belki iç sahada Bursa Zafer’e mağlup olacaktık. Her işte bir hayır vardır. Bu yenilgi bize ders olsun” açıklamasında bulundu. Deplasmandaki ilk yenilgisini Karasu’dan alan Gebzespor moral bozmuyor. Rakipleri karşısında alınan yenilgiyi ‘hayırlı mağlubiyet’ olarak değerlendiren mor-beyazlı ekibin teknik direktörü Mehmet Akdemir önlerine baktıklarını söyledi.
Bugün 15:05 TSİ- Spor
Mehmet Akdemir: Hayırlı mağlubiyet!
Karasu’ya kaybeden Gebzespor’da teknik direktör Mehmet Akdemir, ilk kez deplasmanda 3 bırakmanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.
Bugün 15:05 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz