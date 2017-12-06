Menekşe’nin çiçeği daha da açılıyor

Saha içinde savaşçı kimliğiyle herkese örnek olan 20 yaşındaki ön libero, Karasu deplasmanında da takımının en iyi ismi oldu . Hırsı ve mücadelesiyle Karasulu taraftarlara ‘Kim bu futbolcu?’ dedirten Yusuf Çolakoğlu 90 dakika boyunca temposunu kaybetmeden oynayarak başarılı bir maçı daha geride bıraktı.