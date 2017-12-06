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Bugün 15:06 TSİ- Spor

Menekşe’nin çiçeği daha da açılıyor

Gebzespor’da formayı tapulayan Yusuf Çolakoğlu, her geçen hafta üzerine koyan performansıyla parmak ısırtıyor.

BÜYÜT

Saha içinde savaşçı kimliğiyle herkese örnek olan 20 yaşındaki ön libero, Karasu deplasmanında da takımının en iyi ismi oldu . Hırsı ve mücadelesiyle Karasulu taraftarlara ‘Kim bu futbolcu?’ dedirten Yusuf Çolakoğlu 90 dakika boyunca temposunu kaybetmeden oynayarak başarılı bir maçı daha geride bıraktı.

Bugün 15:06 TSİ - Spor

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