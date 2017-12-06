Saha içinde savaşçı kimliğiyle herkese örnek olan 20 yaşındaki ön libero, Karasu deplasmanında da takımının en iyi ismi oldu . Hırsı ve mücadelesiyle Karasulu taraftarlara ‘Kim bu futbolcu?’ dedirten Yusuf Çolakoğlu 90 dakika boyunca temposunu kaybetmeden oynayarak başarılı bir maçı daha geride bıraktı.
Bugün 15:06 TSİ- Spor
Menekşe’nin çiçeği daha da açılıyor
Gebzespor’da formayı tapulayan Yusuf Çolakoğlu, her geçen hafta üzerine koyan performansıyla parmak ısırtıyor.
Bugün 15:06 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz