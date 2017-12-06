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Bugün 15:10 TSİ- Eğitim

DSP’den kadınlar için panel

Demokratik Sol Parti İzmit İlçe ve İl Başkanlığı’nın ortak düzenlemiş olduğu Kadına seçme ve seçilme hakkının verilmesi konulu panel düzenlendi.

Türk Kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesinin 83. yıldönümünde Demokratik Sol Parti (DSP) İl binasında panel düzenlendi. Düzenlenen panele, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, DSP İzmit İlçe Başkanı Hülya Yıldırım, ÇEKÜL İl Temsilcisi Numan Gülşah ve partililer katılım sağladı. Paneli Avukat Banu Yılmaz gerçekleştirdi.

KADINLAR SİYASETE DAHA FAZLA KATILMALI

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren DSP İzmit İlçe Başkanı Hülya Yıldırım, “Biz kadınlar bir defa daha Ulu Önder Atatürk’ü saygıyla anıyoruz. Bugün özellikle Bayan Muhtarlarımızla bir araya gelmek istedik. Kendilerine iyi ki varsınız diyoruz” dedi. Hülya Yıldırım’ın konuşmalarının ardından Kadın Muhtarlara plaket taktim edildi. Plaket taktimi sırasında konuşan İl Başkanı Halim Dedeoğlu, “Ben gününüzü kutluyorum. Bugünü bizlere veren Ulu Önder Atatürk’ü saygı ve sevgiyle anıyorum. DSP olarak 6 ilçede örgütlüyüz. 6 İlçe Başkanından 2’si Bayan. Ben Kadınların daha fazla siyasete katılmalarını istiyorum” ifadelerini kullandı. Plaket taktimi sonrasında panel gerçekleştirildi.

BELEDİYE SEÇİMLERİNDE BU HAKKI ALDIK

Konuşmalar ve plaket töreninin ardından konuşmasını gerçekleştiren Avukat Banu Yılmaz, “Önce belediye seçimleri için bu hakları aldık. Atatürk bu kanun meclisten geçerken, “Bu karar Türk kadınına sosyal ve siyasi hayatta bütün milletlerden üstün bir hak vermiştir” demiştir. Kadınlarımızın büyük çoğunluğu ilkokul mezunu. Ancak yüzde 13’ü yüksek tahsil yapabiliyor. Hiç diploma sahibi olmayan tarlada tapanda çalışan ve üreten kadın eğitimini iyi almışsa çok sayıda yüksek öğrenim alan kadından daha başarılı olur. Türkiye ’de 50 bin 292 muhtar var bunların 675’i kadın. 200 tane üniversite var. Bunların sadece 13’ünün rektörü kadın. Kadının en çok istihdam edildiği alan üniversiteler. Profesör oluyorlar ama yönetici kadroya geldikleri zaman hemen geri çekiliyorlar” ifadelerini kullandı.

BİZ BU HAKLARI ATATÜRK’TEN ALDIK

Açıklamalarına devam eden Yılmaz, “Kadın istihdamımız son derece gerideler. Çünkü işletmeler doğurganlık yaşında olan kadınları işe almıyorlar. Biz diyoruz ki çözümlerin içerisinde önce devlet desteklerine ihtiyaçlarımız var. Biz pozitif ayrımcılık istiyoruz. Ayrımcılık demek kötü bir şey ama pozitif ayrımcılık temsil ya da istihdam edilemeyen insanlara olanak sağlama imkanıdır. Pozitif ayrımcılığın siyasette de olması lazım. Siyasette kadın kotası lazım. Sizlerin siyasi partilerde göreviniz kermes yapmak değil, parti üst plana çıkartacak yol haritası belirlemek ve bunlar için mücadele etmektir. Bu durumun az olmasının iki nedeni var. Erkek kardeşlerimizi alıştırmışız. Davetiye toplarız, kermes yaparız diye. Bir diğeri de kadın kadının kurdudur diye bir laf vardır. Bu huyumuzdan da vazgeçmemiz lazım. Biz Atatürk’ten bu hakları aldık. Hayatım boyunca erkeklerden korkan bir kadın olmadım” dedi.

Bugün 15:10 TSİ - Eğitim

Muhabir Ahmet Hazer

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