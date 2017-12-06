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Bugün 15:18 TSİ- Eğitim

Bilgi Küpü Koleji’nde engelsiz konferans

Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelsiz sporcular Tolga Işık ve Selami Altun,  Bilgi Küpü Koleji Kampüs binasında öğrencilerle buluştu.

Bilgi Küpü Koleji Okul Aile Birliği, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir konferans düzenledi. Konferansa Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Halter Takımı sporcuları 65 kiloda Türkiye 3.sü olan Tolga Işık ve 80 kiloda Türkiye 1.si olan Selami Altun davet edildi. Programın açılış konuşmasını Bilgi Küpü Genel Müdür Yardımcısı Nejdet Özmen günün anlam ve önemine değinerek yaptı.

ENGELLİ OLMAK

Başarılı sporcular Tolga Işık ve Selami Altun, istenilirse başarı için engelli olmanın sorun olmadığını anlattılar. Herkesin birer engelli adayı olduğuna değinen engelli sporcular, bunu bilerek yaşamamız gerektiğini söylediler. Engelsiz Yaşam Semineri Bilgi Küpü Koleji öğrencilerinin misafirlere soru sormalarıyla ve gelen misafirlere çiçek takdimiyle son buldu. Öğrenciler, birçok konuda bilgi sahibi oldu.

Bugün 15:18 TSİ - Eğitim

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