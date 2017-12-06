Bilgi Küpü Koleji’nde engelsiz konferans

Bilgi Küpü Koleji Okul Aile Birliği, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir konferans düzenledi. Konferansa Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Halter Takımı sporcuları 65 kiloda Türkiye 3.sü olan Tolga Işık ve 80 kiloda Türkiye 1.si olan Selami Altun davet edildi. Programın açılış konuşmasını Bilgi Küpü Genel Müdür Yardımcısı Nejdet Özmen günün anlam ve önemine değinerek yaptı.
ENGELLİ OLMAK
Başarılı sporcular Tolga Işık ve Selami Altun, istenilirse başarı için engelli olmanın sorun olmadığını anlattılar. Herkesin birer engelli adayı olduğuna değinen engelli sporcular, bunu bilerek yaşamamız gerektiğini söylediler. Engelsiz Yaşam Semineri Bilgi Küpü Koleji öğrencilerinin misafirlere soru sormalarıyla ve gelen misafirlere çiçek takdimiyle son buldu. Öğrenciler, birçok konuda bilgi sahibi oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz