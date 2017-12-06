Hakkaniye köy okulu "Permolit" ile boyandı

Boya sektörünün önde gelen markalarından Permolit Boya, ‘Tertemiz Bir Gelecek İçin, Tertemiz Okullar’ projesine İzmit ’in Hakkaniye Köyü’ndeki Ortaokulun boyanmasıyla ilk adımı attı. Firma, bugüne dek düzenlediği “Permolit Boya Boyacı Seminerleri” ni sosyal sorumluluk projesi ile birleştirerek, Türkiye ’nin birçok farklı noktasındaki köy okullarını boyamayı hedefliyor.

"BİRÇOK OKULA ULAŞMAYI ve BOYAMAYI HEDEFLİYORUZ"

Akçalı Şirketler Topluluğu CEO’su M. Akın Akçalı "Firmamız altında 33 yıldır faaliyet gösteren Akçalı Boya markamız bünyesinde yıllardır çeşitli sosyal sorumluk projelerinde yer aldık. Bu anlamda hayata geçirdiğimiz projeler içinde eğitime ve çocuklarımıza yönelik yaptığımız çalışmalar bizi daima heyecanlandırdı ve mutlu etti. ‘Tertemiz Bir Gelecek İçin Tertemiz Okullar’ projemizi de bu kapsamda hayata geçirdik. Ülkemizin çeşitli noktalarında köy okulları belirledik. Çalışmalarımızı sürdürürken İzmit Hakkaniye Ortaokulu'ndan okulun boyanmasına yönelik talep geldi. Biz de onların talebine öncelik vererek projemize bu okulu da dahil ettik. Okulun boyasını gönüllü boya ustaları ile birlikte gerçekleştirerek çocuklarla birlikte keyifli bir gün geçirdik. Uzun soluklu olarak planladığımız bu proje kapsamında birçok okula ulaşmayı ve boyamayı hedefliyoruz.” dedi.

"PERMOLİT BOYACI SEMİNERLERİNE AYRI BİR DEĞER KAZANDIRIYORUZ"

Akçalı Şirketler Topluluğu CEO’su M. Akın Akçalı, "Bugüne dek gerçekleştirdiğimiz boyacı seminerlerimize ayrı bir değer kazandıracağız, yapacağımız boyacı seminerleri kapsamında seminerin yapılacağı bölgedeki isteyen herkesin katılabileceği eğitimin ardından bir köy okulu boyayacağız" dedi.