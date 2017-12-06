Hem çay içtiler hem eğlendiler

Körfez General Edip Bay Okulu’nun Okul Aile Birliği tarafından düzenlenen eğlenceli çay gecesinde, eğlence zirve yaptı. Kocaeli 'nin ünlü kadın piyanist sanatçısı Demet Yıldız Karaca'nın sahne aldığı gecede, kadınlar gönüllerince eğlendi. Geliri okul yararına düzenlenen çaya; Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran'ın eşi Bilge Baran da katıldı. Öğrenci velileri, esnaflar, vatandaşların desteği ile düzenlenen gece, muhteşem bir şekilde gerçekleştirildi.

ETKİNLİKTE EĞLENDİLER

Yoğun katılımın olması, okul aile birliği yöneticilerini bir hayli sevindirdi. Okul Müdürü Bilal Sürücü yaptığı konuşmada geceyi düzenleyen Okul Aile Birliği Başkan ve yöneticilerine teşekkür ederek, gecenin güzel geçmesini temenni etti. Okul Aile Birliği Başkanı Vildan Alagöz ise, böyle güzel bir gece düzenlemekten duydukları mutluluğu dile getirerek, geceye katılan herkese teşekkür etti. Eğlence gecenin ilerleyen saatine kadar devam etti.