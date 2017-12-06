Öğretmenlik yaptığı mekanda düzenlenen doğum günü partisi için özel pasta hazırlandı. Kendisi için hazırlanan pastanın üzerindeki mumları söndüren Merve Hanım'a, yanında bulunanlar ' İyi ki doğdun' diye alkışlarla tezahüratta bulundular. Mutlu olduğunu dile getiren Merve Hanım, bu güzel ve özel gününde kendisini yalnız bırakmayan herkese can-ı gönülden teşekkür ettiğini söyledi.
Bugün 15:24 TSİ- Yaşam
Merve için özel kutlama
Modern Halk Dansları usta öğreticisi olarak görev yapan Merve Arslan'a, sevenleri sürpriz bir doğum günü partisi düzenledi.
Bugün 15:24 TSİ - Yaşam
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz