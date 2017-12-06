Merve için özel kutlama  

Öğretmenlik yaptığı mekanda düzenlenen doğum günü partisi için özel pasta hazırlandı. Kendisi için hazırlanan pastanın üzerindeki mumları söndüren Merve Hanım'a, yanında bulunanlar ' İyi ki doğdun' diye alkışlarla tezahüratta bulundular. Mutlu olduğunu dile getiren Merve Hanım, bu güzel ve özel gününde kendisini yalnız bırakmayan herkese can-ı gönülden teşekkür ettiğini söyledi.