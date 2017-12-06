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Bugün 15:24 TSİ- Yaşam

Merve için özel kutlama  

Modern Halk Dansları usta öğreticisi olarak görev yapan Merve Arslan'a, sevenleri sürpriz bir doğum günü partisi düzenledi.

BÜYÜT

Öğretmenlik yaptığı mekanda düzenlenen doğum günü partisi için özel pasta hazırlandı. Kendisi için hazırlanan pastanın üzerindeki mumları söndüren Merve Hanım'a, yanında bulunanlar ' İyi ki doğdun' diye alkışlarla tezahüratta bulundular. Mutlu olduğunu dile getiren Merve Hanım, bu güzel ve özel gününde kendisini yalnız bırakmayan herkese can-ı gönülden teşekkür ettiğini söyledi.

Bugün 15:24 TSİ - Yaşam

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