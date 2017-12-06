Polis Erbaş’a sürpriz doğum günü partisi

Görev yaptığı emniyet bürosunda düzenlenen doğum günü partisi, oldukça güzel bir şekilde organize edildi. Kaymakamlık Temizlik İşleri’nde görev yapan Yücel Bey'in organizesi ile yapılan sürpriz doğum günü partisi için özel pasta yaptırıldı.
İYİKİ DOĞDUN
Kendisi için hazırlanan pastanın üzerindeki mumları söndüren Özbaş’a yanında bulunan Bürolar Amiri Komiser Ersin Pala ve diğer meslektaşları ' İyi ki doğdun' diye alkışlarla tezahüratta bulundu. Çok mutlu olan İbrahim Özbaş, bu güzel ve özel günde kendisini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz