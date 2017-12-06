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Bugün 15:27 TSİ- Eğitim

Ufka yolculuğun tanıtımı yapıldı

Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmaları Kocaeli Tertip Heyeti,  Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Ziyarete Bilim Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Recep Özcan, Lider Gençlik İzcilik ve Spor Kulübü Başkanı Mustafa Güngör, Ufka Yolculuk Kocaeli Temsilcisi Osman Altun ve dernek üyeleri katıldılar. Altun, Başkan Karaosmanoğlu ’na 8 Nisan 2018 Pazar günü Türkiye genelinde düzenlenecek olan “Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmaları” hakkında bilgi sunumunda bulundu.

SINAV YAPILACAK

Bu yıl 6.’sı düzenlenen Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmaları Türkiye’de ve online olarak Dünya genelinde her yaştan katılıma açık olarak düzenleniyor. Ayrıca her yıl düzenlenen Türkçe ve İngilizce sınav ile beraber bu sene Arapça sınavda uygulanacak. 4 Mart 2018 tarihine kadar sürecek yarışma başvuruları sonrasında 8 Nisan 2018 Pazar günü sınav gerçekleştirilecek. Türkiye genelinde dereceye girenlere onlarca umre ödülü, 18.000 TL ve teknolojik ödüllerin verileceği yarışmada Kocaeli’de dereceye girenlere ise toplamda 21.000 TL para ödülü takdim edilecek. Yarışmalara online olarak ufkayolculuk.com web sitesinde başvuruluyor.

Bugün 15:27 TSİ - Eğitim

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