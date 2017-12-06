Üzülmez’den CHP’ye yanıt

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde yapılan ve 7 gündem maddesinin ele alındığı meclis oturumunda CHP grubu tarafından verilen Kartepe ’ye huzurevi ihtiyacı, yeni kaymakamlık binasının ulaşımı, Arslanbey-Kent Meydanı yolunun iyileştirilmesi, Arslanbey-Rahmiye arasına kasis kurulması ve yüksek su faturaları konularının yer aldığı önergeler Başkan Üzülmez tarafından yanıtlandı.

“ALO EVLAT PROJESİ”

Toplantıda konuşan Başkan Üzülmez, “İlçemizde bakıma muhtaç büyüklerimiz ve engellilerimizin sorunlarının çözümü için ‘Alo Evlat Hattı’ projesini hayata geçirdik. Huzurevi eksikliğini onları yuvalarından ayırmadan büyük ölçüde gideriyoruz. Ancak önerilen huzurevi projesini de gerekli makamlara ileteceğiz” dedi.

SORULARI YANITLADI

Yeni kaymakamlık binasına ulaşım hakkındaki soruları da cevaplayan Üzülmez, “Bu konu hakkında kooperatif ve UKOME yetkilileri ile görüşmeler yapıldı. Yeni kent meydanı için de çalışıyoruz. Arslanbey-Kent Meydanı bağlantı yolu ile ilgili kamulaştırmalar başladı. Hızlı bir şekilde bitecek. Arslanbey-Rahmiye arasındaki kasislerle ilgili şikayetin bana da ulaştı. Konu Büyükşehir’e aktarıldı” dedi. Öte yandan, meclis gündeminde yer alan Mali Hizmetler Müdürlüğü 2018 mali yılı gelir tarife cetveli oy birliği ile kabul edildi.