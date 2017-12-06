Aralık ayı meclis toplantısı gerçekleşti

Belediye Meclis Salonu ’nda yapılan toplantı gündemsiz olarak gerçekleşti. Toplantıda 2018 yılında alınacak ilk karar belli oldu . Yeni yapılan kent meydanının altında bulunan iki katlı kapalı otoparkın ücret tarifesinde yapılması planlanan indirimin 2018 yılında uygulanacağı belirtildi. Toplantıda ayrıca otopark ücretleri de belirlendi.
ÜCRET TARİFESİ
0-1 Saat 1 TL
1-2 Saat 2 TL
2-4 Saat 3 TL
4-8 Saat 5 TL
8-24 Saat 8 TL
Aylık (Abone) 150 TL
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz