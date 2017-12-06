Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 15:44 TSİ- Gündem

Aralık ayı meclis toplantısı gerçekleşti

Karamürsel Belediye Meclisi’nin 2017 yılının son meclisi önceki gün gerçekleşti.

Belediye Meclis Salonu ’nda yapılan toplantı gündemsiz olarak gerçekleşti. Toplantıda 2018 yılında alınacak ilk karar belli oldu . Yeni yapılan kent meydanının altında bulunan iki katlı kapalı otoparkın ücret tarifesinde yapılması planlanan indirimin 2018 yılında uygulanacağı belirtildi. Toplantıda ayrıca otopark ücretleri de belirlendi.

ÜCRET TARİFESİ

0-1 Saat 1 TL

1-2 Saat 2 TL

2-4 Saat 3 TL

4-8 Saat 5 TL

8-24 Saat 8 TL

Aylık (Abone) 150 TL

Bugün 15:44 TSİ - Gündem

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Aralık ayı meclis toplantısı gerçekleşti mask
Aralık ayı meclis toplantısı gerçekleşti
Üzülmez’den CHP’ye yanıt mask
Üzülmez’den CHP’ye yanıt
Hakkaniye köy okulu "Permolit" ile boyandı mask
Hakkaniye köy okulu "Permolit" ile boyandı
AGD’den Trump’a tepki mask
AGD’den Trump’a tepki
Yeni müfredatı protesto ettiler! mask
Yeni müfredatı protesto ettiler!
HSK 7 mahkemeyi ihtisas mahkemesi olarak belirledi mask
HSK 7 mahkemeyi ihtisas mahkemesi olarak belirledi
Kar erken geliyor! mask
Kar erken geliyor!
Gencallar kapandı! mask
Gencallar kapandı!
SP'li Baş'a İYİ Parti'den teklif mask
SP'li Baş'a İYİ Parti'den teklif
Pala İbo'yu kaybettik! mask
Pala İbo'yu kaybettik!
Derince Araştırma’ya yeni başhekim mask
Derince Araştırma’ya yeni başhekim
Cenaze yakınlarını isyan ettiren görüntü! mask
Cenaze yakınlarını isyan ettiren görüntü!
BEĞEN 21 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR