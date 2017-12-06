Aralık ayı meclis toplantısı gerçekleşti

Belediye Meclis Salonu ’nda yapılan toplantı gündemsiz olarak gerçekleşti. Toplantıda 2018 yılında alınacak ilk karar belli oldu . Yeni yapılan kent meydanının altında bulunan iki katlı kapalı otoparkın ücret tarifesinde yapılması planlanan indirimin 2018 yılında uygulanacağı belirtildi. Toplantıda ayrıca otopark ücretleri de belirlendi.

ÜCRET TARİFESİ

0-1 Saat 1 TL

1-2 Saat 2 TL

2-4 Saat 3 TL

4-8 Saat 5 TL

8-24 Saat 8 TL

Aylık (Abone) 150 TL