AVM’lerin cirosu arttı

Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi 2017 Ekim döneminde bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 16,2 artış kaydederek 237 puana ulaştı. AVM’lerde kiralanabilir alan başına düşen cirolar Ekim 2017’de İstanbul ’da 1055 TL, Anadolu’da 803 TL olarak gerçekleşirken, Türkiye geneli metrekare verimliliği 904 TL’ye yükseldi.