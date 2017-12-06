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Bugün 15:45 TSİ- Ekonomi

AVM’lerin cirosu arttı

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Endeksi’nin ekim ayı sonuçları açıklandı.

Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi 2017 Ekim döneminde bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 16,2 artış kaydederek 237 puana ulaştı. AVM’lerde kiralanabilir alan başına düşen cirolar Ekim 2017’de İstanbul ’da 1055 TL, Anadolu’da 803 TL olarak gerçekleşirken, Türkiye geneli metrekare verimliliği 904 TL’ye yükseldi.

Bugün 15:45 TSİ - Ekonomi

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