Alerji hastalarını evde bekleyen tehlikeler

Ancak uygun olmayan ev ortamı da alerjik bünyeler için ciddi sorunlar yaratabiliyor.

Ev tozu akarı, rutubet, mantar sporları, küf gibi etkenler alerjik hastalıkları tetikleyebiliyor. Göğüs Hastalıkları Uz. Dr. Füsun Soysal, uygun olmayan ev ortamının yaratabileceği alerjik sorunlar ve alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi.

Tehlike evin içinden gelebilir

Alerjiye neden olan alerjenler genellikle polen, evcil hayvan tüyü, gıda gibi organik maddelerdir. Normalde insan vücuduna zararı olmayan bu maddeler bağışıklık sisteminin aşırı reaksiyonu nedeniyle alerjik insanlarda tepkimelere neden olabilmektedir. Stres, yoğun çalışma ortamı, hava kirliliğinin artması, gıdalara eklenen katkı maddeleri alerjilerin görülme sıklığının artmasına yol açtığı bilinmektedir. Özellikle bahar aylarında ortaya çıkan polenler alerji hastaları için sıkıntılı bir dönem yaşanmasına neden olsa da ev tozu akarı, rutubet, mantar sporları, küf gibi etkenlerin bulunduğu ev ortamı da alerjik hastalıkları artırabilmektedir.

Ev tozu akarlarına karşı önlemini alın

Ev tozu akarları yıl boyunca görülen alerjik hastalıkların asıl nedenini oluşturmaktadır. Gözle görülemeyen ev tozu akarları daha çok halı, perde, yatak, yatak takımları, kanepe veya pelüş oyuncaklarda üremektedir. Alerjik nezle ve alerjik astım rahatsızlıklarında artışa neden olan ev tozu akarlarından korunabilmek için;

Haftada en az 3 kez, 30-40 dakika süre ile ev süpürülmelidir. Temizliği su ve hepa filtreli süpürgelerle yapmak daha sağlıklı sonuçlar vermektedir.

Odalar belirli sürelerle havalandırılmalıdır.

Çarşaflar kısa sürelerle değiştirilerek yüksek ısıda yıkanmalıdır.

Odaların sıcaklığı 18-19 derece ve nem derecesi % 45’i geçmemelidir.

Sağlığınız küflenmesin

Rutubetli ve nemli ortamlarda daha çok oluşan ev küfü, ev tozu akarlarıyla birlikte alerjik hastalıklara en çok neden olan etkenlerin başında gelmektedir. Diğer alerjilerde olduğu gibi küf alerjisi de hapşırma, öksürük, göz kaşıntısı, nefes darlığı burun ve geniz akıntısı

gibi belirtilerle kendini belli etmektedir. Aile geçmişi ve çiftçilik, mandıra, kerestecilik, fırıncılık gibi riskli mesleklerin yanında yüksek rutubetli bir evde ya da iş yerinde çalışmak riski artırmaktadır.

Ev küfünü oluşturacağı risklere karşı;

Boru sızıntısı, zemin suyu sızıntısı gibi rutubet kaynakları yok edilmelidir.

Rutubet gidericiler kullanılmalıdır.

Odalar sık sık havalandırılmadır.

Banyo ve bodrum duvarlarının yüzeylerini düzenli olarak temizlenmelidir

Oda ortamındaki nem oranının %45 üzerine çıkmaması özen gösterin.

Duvarların su almasına neden olan sıva çatlağı gibi sorunlar giderilmelidir.

İç dış sıcaklık farkına bağlı terleyen duvarlara küf oluşmadan önce izolasyon uygulanmalıdır.

Evcil hayvanlarınızı yatak odanızdan uzak tutun

Evcil hayvan alerjisi, bağışıklık sisteminin, hayvan proteinlerine gösterdiği aşırı reaksiyondan kaynaklanmaktadır. Alerjik reaksiyonlara en sık neden olan hayvanlar kedi ve köpeklerdir. Bu tür bir alerji durumunda yapılması gereken en doğru hareket alerjiye neden olan hayvandan uzak durmaktır. Evcil hayvan evde besleniyorsa;