Türkiye KUDÜS için ayakta!

ABD Başkan Donald Trump’ın Kudus’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasının ardından ilimizde bu karara tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor. Anadolu Gençlik Derneği Kocaeli Şubesi'nin protestosunun ardından bir tepki de Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından ikindi namazının ardından Fevziye Camii’nden yapıldı. Basın açıklamasına ünlü tarihçi Talha Uğurluel, TÜGVA İl Temsilcisi Muhammet Hanifi Akbulut, Memur-Sen İl Temsilcisi Şahin Yaşlık, KİHMED Başkanı Sebahattin Yamak ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi. Açıklamayı TÜGVA İl Temsilcisi Muhammet Hanifi Akbulut, yaptı.

ÖLENLERİN HEPSİ MÜSLÜMAN

TÜGVA İl Temsilcisi Muhammet Hanifi Akbulut, “Her geçen gün İslam coğrafyası küresel sömürü düzenin kıskacında kan gölüne çevrilmektedir. Dün kendini muhasır medeniyetler seviyesinde gören Avrupa’nın merkezinde Bosna’da yaşanan soykırım hafızalarımızda tazeyken, Suriye’de her gün bir insanlık dramı yaşanırken, Arakan ’da naklen soykırımlarla kimyasal silahlarla masum çocuklar ve kadınlar katledilirken milyonlarca insan yerlerinden yurtlarından ayrılmak zorunda kalmaktadır. Silahların menşei dünyanın kan emici vampirleri olan sömürgeciler ülkeler arasında değişirken ölenlerin hepsinin savunmasız Müslümanlar olduğu açık bir şekilde görülmektedir” dedi.

TÜM İSLAM ALEMİNE HATIRLATIYORUZ

Sözlerine devam eden Akbulut “Hadsizliğin saldırganlığın ve hukuksuzluğun geldiği son nokta olarak Siyonizm’in bu devirdeki kullanışlı piyonu Trump arayıcılığı ile ilk kıblemiz Kudüs’ümüzün işgalci İsraillerin Siyonist emelleri doğrultusunda başkent ilan etme cüretinde bulunmuşlardır. İlk kıblemiz bulunduğu Filistin 1948 yılından buyana yüzlerce yıllık büyük İsrail projesi kapsamında adım adım işgal altına alınmıştır. İslam’ın ilk kıblesinde dahi ezan-ı Muhammedi’nin yasaklanması son olarak ta işgalci Kudüs’ün işgalci siyonist başkenti olarak ilan edilmesi cüretinde bulunmuş bir eşkıya ordusuna karşı dik duruşun bir Müslüman için namus meselesi olduğunu tüm İslam Alemine hatırlatıyoruz” dedi.

VAHŞİ VE SALDIRGAN MEDENİYET

Akbulut, “Türkiye tarihin kendisine yüklediği kutsal misyonunu ifa edecek, okyanus ötesinden iftira, tiyatral operasyonlar ve karalama kampanyalarıyla engellemek istense de din, dil ve ırk ayrımı göz etmeksizin tüm mazlumların hakkını savunmaya daha gür sesle devam edecektir. Kendilerini dünyanın efendisi, dünyanın diğer kalanını da kölesi olarak gören, kendisinden başkasına yaşam hakkı tanımayan bencil, vahşi ve saldırgan medeniyetin mensuplarını insanlığa davet ediyoruz” diye konuştu.