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O müdür kazada hayatını kaybetti

Darıca'da, özel sürücü kursu müdürü Suat Değirmenci (54), kursa ait otomobille önündeki kamyona çarpması sonucu yaşamını yitirdi

Kaza , öğle saatlerinde Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Özel bir sürücü kursunun müdürü olan Suat Değirmenci, idaresindeki 34 NN 8096 plakalı sürücü kursuna ait otomobil ile önünde ilerlemekte olan İlyas Yüksel idaresindeki 37 DV 520 plakalı kamyona arkadan çarptı. Otomobil kamyonun altına girerken, olay yerine gelen 112 Acil ekibi ağır yaralanan Suat Değirmenci'ye ilk müdahalede bulundu. Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Suat Değirmenci, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kamyonun sürücüsü İlyas Yüksel, kasisten geçerken aracını yavaşlattığını, büyük bir ses duyduğunu belirterek, "Sonradan anladım ki birisi aracıma arkadan çarpmış" dedi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bugün 16:53 TSİ - Asayiş

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