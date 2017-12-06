Kaza , öğle saatlerinde Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Özel bir sürücü kursunun müdürü olan Suat Değirmenci, idaresindeki 34 NN 8096 plakalı sürücü kursuna ait otomobil ile önünde ilerlemekte olan İlyas Yüksel idaresindeki 37 DV 520 plakalı kamyona arkadan çarptı. Otomobil kamyonun altına girerken, olay yerine gelen 112 Acil ekibi ağır yaralanan Suat Değirmenci'ye ilk müdahalede bulundu. Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Suat Değirmenci, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kamyonun sürücüsü İlyas Yüksel, kasisten geçerken aracını yavaşlattığını, büyük bir ses duyduğunu belirterek, "Sonradan anladım ki birisi aracıma arkadan çarpmış" dedi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Bugün 16:53 TSİ- Asayiş
O müdür kazada hayatını kaybetti
Darıca'da, özel sürücü kursu müdürü Suat Değirmenci (54), kursa ait otomobille önündeki kamyona çarpması sonucu yaşamını yitirdi
DİĞER FOTOĞRAFLAR
Bugün 16:53 TSİ - Asayiş
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz