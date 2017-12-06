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Bugün 18:18 TSİ- Siyaset

AKP Gebze'de başkan İrfan Ayar

AKP Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından Gebze ilçe başkanlığına İrfan Ayar atandı

BÜYÜT

AKP Kocaeli İl Başkanlığı, AKP Genel Merkez Teşklat Başkanlığı tarafından Gebze ilçe başkanlığına İrfan Ayar'ın atandığını duyurdu.

AKP İl başkanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde: Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımızca Gebze lçe Başkanlığına İrfan Ayar atanmıştır. En kısa sürede güçlü bir yönetim kurarak Gebze ilçe teşkilatımıza ve davamıza hizmet etmeye başlayacaktır. Gebze'mize, Kocaelimiz ve teşkilatımız için hayırlı, uğurlu olsun.

Bugün 18:18 TSİ - Siyaset

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