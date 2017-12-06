AKP Gebze'de başkan İrfan Ayar

AKP Kocaeli İl Başkanlığı, AKP Genel Merkez Teşklat Başkanlığı tarafından Gebze ilçe başkanlığına İrfan Ayar'ın atandığını duyurdu.

AKP İl başkanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde: Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımızca Gebze lçe Başkanlığına İrfan Ayar atanmıştır. En kısa sürede güçlü bir yönetim kurarak Gebze ilçe teşkilatımıza ve davamıza hizmet etmeye başlayacaktır. Gebze'mize, Kocaelimiz ve teşkilatımız için hayırlı, uğurlu olsun.