Gerçekten de İzmit'e deve getirdiler!

Ahmet Serim başkanlığında ki Kocaeli Pazarcılar Odası yıllardır süren ve çocuk uzun uğraşlar sonucu Kocaeli halkına kazandırdıkları Mehmet Ali Paşa Otopark ve Pazar Yeri’nin açılış töreninde 1 ton ağırlığında deve kesecek. Bugün sabahın erken saatlerinde Aydın’dan Perşembe Pazar’ına getirilen deve pazarda gezdirilerek pazarcı esnafının beğenisine sunuldu.

DEVE KRİZİ ÇÖZÜLDÜ

Tam tamına 1 ton ağırlığında olan ve 16 bin liraya mal olan devenin Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim tarafından pazara getirilmesi pazarcı esnafı tarafından “deve krizi çözüldü” olarak yorumlandı. Pazarcıların devesi 9 Aralık Cumartesi günü saat 14:30’da Mehmet Ali Paşa Otopark ve Pazar Yeri’nin açılış töreninde kesilecek. Kesilecek devenin etlerinin büyük bir bölümü kuran kurslarına bağışlanacak olup bir kısmı ismi pazarcı esnafına dağıtılacak.