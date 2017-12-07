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Bugün 09:10 TSİ- Gündem

Gerçekten de İzmit'e deve getirdiler!

Kocaeli Pazarcılar Odası, Mehmet Ali Paşa Otopark ve Pazar Yeri’nin açılış töreninde 1 ton ağırlığında deve kesecek.

Ahmet Serim başkanlığında ki Kocaeli Pazarcılar Odası yıllardır süren ve çocuk uzun uğraşlar sonucu Kocaeli halkına kazandırdıkları Mehmet Ali Paşa Otopark ve Pazar Yeri’nin açılış töreninde 1 ton ağırlığında deve kesecek. Bugün sabahın erken saatlerinde Aydın’dan Perşembe Pazar’ına getirilen deve pazarda gezdirilerek pazarcı esnafının beğenisine sunuldu.

DEVE KRİZİ ÇÖZÜLDÜ

Tam tamına 1 ton ağırlığında olan ve 16 bin liraya mal olan devenin Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim tarafından pazara getirilmesi pazarcı esnafı tarafından “deve krizi çözüldü” olarak yorumlandı. Pazarcıların devesi 9 Aralık Cumartesi günü saat 14:30’da Mehmet Ali Paşa Otopark ve Pazar Yeri’nin açılış töreninde kesilecek. Kesilecek devenin etlerinin büyük bir bölümü kuran kurslarına bağışlanacak olup bir kısmı ismi pazarcı esnafına dağıtılacak.

Bugün 09:10 TSİ - Gündem

Muhabir Ahmet Hazer

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