Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) yapılan açıklamada, "8 Aralık 2017 tarihinden geçerli olmak üzere benzinin fiyatında 13-15 kuruş indirim beklenmektedir. Motorinde ise bir değişiklik beklenmemektedir." denildi.
Bugün 09:24 TSİ- Ekonomi
Araç sahiplerine müjde! İndirim geliyor...
Benzinin litre fiyatlarına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 13-15 kuruş indirim bekleniyor.
Bugün 09:24 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz