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Bugün 09:24 TSİ- Ekonomi

Araç sahiplerine müjde! İndirim geliyor...

Benzinin litre fiyatlarına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 13-15 kuruş indirim bekleniyor.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) yapılan açıklamada, "8 Aralık 2017 tarihinden geçerli olmak üzere benzinin fiyatında 13-15 kuruş indirim beklenmektedir. Motorinde ise bir değişiklik beklenmemektedir." denildi.

Bugün 09:24 TSİ - Ekonomi

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