Araç sahiplerine müjde! İndirim geliyor...

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) yapılan açıklamada, "8 Aralık 2017 tarihinden geçerli olmak üzere benzinin fiyatında 13-15 kuruş indirim beklenmektedir. Motorinde ise bir değişiklik beklenmemektedir." denildi.