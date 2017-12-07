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Sanayi esnafının yüzü güldü!

Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü asfalt ekipleri de yollarında sıkıntı olan İstasyon Mahallesi Sanayi esnafının yüzünü gerçekleştirdiği asfalt serim çalışması ile güldürdü.

Kartepe ’de İSU tarafından gerçekleştirilen dere ıslahı da ve yağmur suyu alt yapı çalışmaları İstasyon Mahallesi Sanayi Sitesi, çevresindeki yollarda tamamlandı. Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü asfalt ekipleri de altyapı çalışmalarının bittiği cadde ve sokaklarda üst yapı iyileştirmeleri kapsamında asfalt serim ve onarım çalışmalarını havaların elverdiği ölçüde hızlandırdı.

ASFALT SERİLDİ

İstasyon Mahallesi’nde Köseköy Sanayi Sitesi çevresinde çalışmalarını yapan belediye ekipleri, Menderes Bulvarı başta olmak Uzunçiftlik Mahallesi bağlantısını da sağlayan güzergah üzerinde Çilem ve Mesnevi Sokaklarına sıcak asfalt serdi. Mevcut güzergahlarda da iyileştirme yapan ekipler ring halinde yama asfalt yaparak sanayi esnafının yollarını ulaşıma uygun hale getirdi. Yağışlı havalar öncesi asfalt ekipleri Sanayi Sitesinin önemli geçiş noktalarından olan Aybala Sokak’ta asfalt serimi yaptı.

ESNAFTAN TEŞEKKÜR

Kanalizasyon ve yağmur suyu alt yapı düzenlemelerinin bittiği cadde ve sokaklarda üst yapı iyileştirmeleri kapsamında belediye ekipleri tarafından Aybala Sokak da asfaltlandı. Asfalt serme çalışmalarını memnuniyetle takip eden bölge esnafından Balta Makine sahiplerinden Hasan Balta ile Nuri Döner Salonu sahibi Nuri Doğan, “Sanayi esnafı olarak zor durumdaydık, yollarımız perişandı. Bizleri ve müşterilerimizi toz ve çamurdan kurtaran çalışmayı başlatan Başkan Üzülmez ve çalışmayı gerçekleştiren belediye ekiplerine teşekkür ederiz. Başkanımızdan ve belediyemizden Allah razı olsun, asfalt yollar sayesinde yüzümüz güldü” dediler.

Bugün 09:32 TSİ - Gündem

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