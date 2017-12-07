Haydar Akar, Yunus Emre Vakfı'nı araştırdı... Ortaya neler çıktı neler...

Akar, Yunus Emre Vakfı'nın mütevelli heyetinin yeni yapısına ilişkin söz alarak yapılan değişiklikle tüm yetkinin Cumhurbaşkanına verildiğini belirtti.

SADECE BİZDEN OLSUN ANLAYIŞI

Akar kuruluşun amacının Türkiye 'nin kültürel mirasını, Türk dilini, kültürünü ve sanatını tanıtmak, Türk dili, kültürü ve sanatı konularında yurt dışında ücretli veya ücretsiz eğitim vermek veya verdirmek olduğunu ancak yapılan değişiklikle Cumhurbaşkanına 5 üye seçme hakkının tanındığını söyledi. HSYK, Anayasa Mahkemesi olmak üzere birçok kurumda Cumhurbaşkanına üye seçme yetkisinin verildiğine dikkat çeken Akar bakıldığında Maarif Vakfındaki üyelerin ya eski AKP Milletvekili olduğunu ya da AKP teşkilatında görev yapmış kişilerin olduğunu belirtti.

SAYGI DUYMAMIZI BEKLİYORSUNUZ

Liyakatın tamamen sıfırlandığını belirten Akar şunları söyledi "Şimdi, arkadaşlar, bu vakıfta liyakat sahibi, amacına uygun ne bir sanatçı ne Türk filolojisi üzerine eğitim yapmış kimse ne de Milli Eğitimden kimse var. Kim var? AKP milletvekilleri var. Kim var? AKP milletvekili adayları var. Cumhurbaşkanı seçiyor, Cumhurbaşkanı demek ki kabul ediyor sadece AKP'lilerin Cumhurbaşkanı. Zaten de belli oldu AKP Genel Başkanı olarak, bunu zaten kendisi de ifade ediyor. Ondan sonra da bu Cumhurbaşkanına saygı duymamızı bekliyorsunuz. Mümkün mü? Var mı bu kurulun içerisinde veya seçtiği kurullar içerisinde AKP dışında bir siyasi var mı?" dedi.

CUMHURBAŞKANINI BU KADAR YORMAYIN

Her yerde Cumhurbaşkanına yetkilerin verildiğini belirten CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, AKP Milletvekillerine seslenerek "Ya, Cumhurbaşkanını niye bu kadar yoruyorsunuz arkadaşlar? Niye yoruyorsunuz? Bir tek o mu biliyor her şeyin doğrusunu? Yani RTÜK'e o üye atayacak, Anayasa Mahkemesine o üye atayacak, HSK'ya o üye atayacak, Maarif Vakfına o üye atayacak, aklınıza ne gelirse atayacak. Ya, Cumhurbaşkanının başka işleri var.Ne var Ne var biliyor musun? Man Adası'nda dünürünün, kardeşinin işleri var. Malta Adası'nda Başbakanın çocuklarının işleri var, var da var. Bu kadar meşgul etmeyin. Onların geliri var, gideri var, hesabı var, gelen mi giden mi var." diyerek son haftalarda tartışılan Man Adasına atıfta bulundu.