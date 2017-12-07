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Selami Şahin İzmit'te

İzmit Belediyesi’nin geçtiğimiz Temmuz ayında Belsa B Blok girişinde açtığı Down Kafe ünlülerin dikkatini çekmeye devam ediyor.

Sosyal belediyecilik açısından Türkiye ’ye örnek olan Down Kafe’yi ünlü sanatçı Selami Şahin de ziyaret etti. Ünlü sanatçı kafede Down Sendromlu çocuklarla bol bol sohbet etti, engelliler haftası nedeniyle birlikte pasta kesti. Selami Şaihin, bazı şarkılarını çocuklarla birlikte söyleyerek onlar unutamayacakları anlar da yaşattı.

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