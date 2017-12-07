Selami Şahin İzmit'te

Sosyal belediyecilik açısından Türkiye ’ye örnek olan Down Kafe’yi ünlü sanatçı Selami Şahin de ziyaret etti. Ünlü sanatçı kafede Down Sendromlu çocuklarla bol bol sohbet etti, engelliler haftası nedeniyle birlikte pasta kesti. Selami Şaihin, bazı şarkılarını çocuklarla birlikte söyleyerek onlar unutamayacakları anlar da yaşattı.